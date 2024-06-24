00940首配大預測0.04至0.06元！ 專家：數字「迷你」填息就容易多了

00940穩了嗎？配息金額大預測

最近高配息ETF最熱門的話題，非元大台灣價值高息基金（00940）股價重返發行價莫屬，因為這支在募集期間就創下規模1752億元的驚人紀錄，現在00940的基金規模更突破了1900億元，可見00940的一舉一動，都牽動了整個高配息ETF的市場，而且00940最近的話題還不只如此，預計這周的6月26日左右就要第一階段公布配息金額，究竟此時應該先加碼買進、坐等配息數字的利多？還是搶先賣出、以避開配息數字的失望利空？

首先，基金的配息多寡和淨值數字息息相關，所以要研判00940第一次的配息行情之前，先來關心這支基金掛牌之後的淨值表現。

雖然00940的漲幅比不上同一時期大盤指數20.6％的漲幅，但是大盤是因為有台積電、鴻海等權值股的大漲帶動漲幅的，00940的成分股則是以低本益比、價值型個股為主，能有近13％漲幅已經算是不錯了，所以從換股後淨值的成長角度來看，如果近期股市沒有突發性或重大的利空，00940的配息前後行情應該會是審慎偏向樂觀。

其次，從推估的配息金額來看，00940可配息的項目包括收益平準金、資本利得、成份股的股利股息等。

一、收益平準金

月配息的00940成立時的規模是1752億元，現在6月21日成長到1901億元，只多了149億元，成長幅度是8.5％，預估會拿來配息的收益平準金不會太多（因為還要保留部分到以後的月份來配息）。

二、資本利得

因為00940剛成立不久，買進的成份股價位和其他00878、00919、00929等前輩都偏高不少，所以就算5月份大盤指數的漲幅大約有6.5％，但是預估00940換股産生的資本利得也不會太高。

三、股利股息

5～6月的00940成份股除息的只有華固等少數個股，而且股息的錢也還沒有發下來，所以這個月能配發的股利股息也沒有多少。

綜合以上的配息來源分析，預估00940的第一次月配息的年化報酬率不會像00919、00929等熱門高配息ETF，動輒8.5～12％的這麼高數字，比較有可能是在5～7％的範圍裡，也就是每單位配發0.04～0.06元的水準，這樣「迷你」的數字，填息就容易得多了，未來00940的配息金額也才會有加碼的空間。

最後重點是，編織著ETF配息、退休美夢、不分男女的投資人，在牛氣衝天的股市多頭行情裡，其實更應該「看長不看短」，因為再怎麼精準、厲害的股市分析師，總有江郎才盡的時候，所以只有不管股市是漲、是跌，不隨意聽從分析師的建議，自己定期且務實的一筆一筆買進ETF，銀行戶頭的配息金額就會慢慢增加，原本遠在銀河端的人生退休夢想也才會離你越來越近。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。