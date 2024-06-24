快訊

Apple Watch悄加入1隱藏版功能用法曝光！果粉傻眼：蘋果都沒說

曲棍球／6連勝奪冠！中華女將亞青盃全勝封后創紀錄

地板黏就馬上走人！主廚舉9種「餐廳一定很髒」跡象：當心食安風險

00940首配大預測0.04至0.06元！ 專家：數字「迷你」填息就容易多了

聯合新聞網／ 趣 講 股
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

00940穩了嗎？配息金額大預測

最近高配息ETF最熱門的話題，非元大台灣價值高息基金（00940）股價重返發行價莫屬，因為這支在募集期間就創下規模1752億元的驚人紀錄，現在00940的基金規模更突破了1900億元，可見00940的一舉一動，都牽動了整個高配息ETF的市場，而且00940最近的話題還不只如此，預計這周的6月26日左右就要第一階段公布配息金額，究竟此時應該先加碼買進、坐等配息數字的利多？還是搶先賣出、以避開配息數字的失望利空？

首先，基金的配息多寡和淨值數字息息相關，所以要研判00940第一次的配息行情之前，先來關心這支基金掛牌之後的淨值表現。

00940從掛牌到4月22日創下淨值最低點9.24元，累計跌幅為7.6％，同一時期的大盤指數只下跌1.88％。所幸00940經歷5月份的更換21檔成份股、加上大盤持續上漲之後，淨值回升了12.55％（計算至6月21日），也重返發行價之上。

雖然00940的漲幅比不上同一時期大盤指數20.6％的漲幅，但是大盤是因為有台積電、鴻海等權值股的大漲帶動漲幅的，00940的成分股則是以低本益比、價值型個股為主，能有近13％漲幅已經算是不錯了，所以從換股後淨值的成長角度來看，如果近期股市沒有突發性或重大的利空，00940的配息前後行情應該會是審慎偏向樂觀。

其次，從推估的配息金額來看，00940可配息的項目包括收益平準金資本利得、成份股的股利股息等。

一、收益平準金

月配息的00940成立時的規模是1752億元，現在6月21日成長到1901億元，只多了149億元，成長幅度是8.5％，預估會拿來配息的收益平準金不會太多（因為還要保留部分到以後的月份來配息）。

二、資本利得

因為00940剛成立不久，買進的成份股價位和其他00878、00919、00929等前輩都偏高不少，所以就算5月份大盤指數的漲幅大約有6.5％，但是預估00940換股産生的資本利得也不會太高。

三、股利股息

5～6月的00940成份股除息的只有華固等少數個股，而且股息的錢也還沒有發下來，所以這個月能配發的股利股息也沒有多少。

綜合以上的配息來源分析，預估00940的第一次月配息的年化報酬率不會像00919、00929等熱門高配息ETF，動輒8.5～12％的這麼高數字，比較有可能是在5～7％的範圍裡，也就是每單位配發0.04～0.06元的水準，這樣「迷你」的數字，填息就容易得多了，未來00940的配息金額也才會有加碼的空間。

最後重點是，編織著ETF配息、退休美夢、不分男女的投資人，在牛氣衝天的股市多頭行情裡，其實更應該「看長不看短」，因為再怎麼精準、厲害的股市分析師，總有江郎才盡的時候，所以只有不管股市是漲、是跌，不隨意聽從分析師的建議，自己定期且務實的一筆一筆買進ETF，銀行戶頭的配息金額就會慢慢增加，原本遠在銀河端的人生退休夢想也才會離你越來越近。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

00940元大臺灣價值高息 ETF 台積電 填息 大盤 成分股 收益平準金 月配息 資本利得

相關新聞

00878最強王牌、00713被低估、00929主力買進、0056穩健偏積極！ 存股哥：年中小回顧

今年其實頗有2021的氛圍，就是大盤指數漲得不像話，感覺空頭根本不會來臨，殊不知大多頭後就來個2022，想表達的是我不知道多頭什麼時候會結束，但空頭循環肯定會到來。

00940首配大預測0.04至0.06元！ 專家：數字「迷你」填息就容易多了

預估00940的第一次月配息的年化報酬率不會像00919、00929等熱門高配息ETF，動輒8.5～12％的這麼高數字，比較有可能是在5～7％的範圍裡，也就是每單位配發0.04～0.06元的水準...

「巨嬰」00940近期績效不錯…首次配息會好？ 女子：0056、00878、00919、00929成分股剖析

今年以來的台灣高股息產品，從群益投信喊出「00919未來四次配息不低於0.54元」開始，掀起高股息ETF拉高超高配息率的風潮。不過這個現象是正常的嗎？

00919今天除息0.7元…過去四次皆填息！ 達人：這回同樣會無礙完成

我個人00919還是認為會填息，若有填息無力感的勢力拉扯，只會延後填息的時間...

00944為何如此看好…且不將視為高股息ETF？ 專家：比較像「一籃子強勢股」

破例買這檔高股息ETF，是因為我沒把它當「高股息ETF」來看。

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。