「巨嬰」00940近期績效不錯…首次配息會好？ 女子：0056、00878、00919、00929成分股剖析

最老牌的0056開始看起

首先除了「成分股股息」可以是配息來源之外，再來就是「換股時實現的資本利得」以及（如果有的話）收益平準金。0056換股時間是6月、12月第三個星期五下一交易日，也就是下週一（6/24）。而以「目前成分股」來看，成分股的「股息」很少超過4%或5%的，也因此如果要配到10%或更多，那麼「資本利得」跟「收益平準金」就顯得重要。

目前0056成分股的狀況如下表：

但由於今天就要換股了，所以重點是換股期間能夠實現多少資本利得，這才會影響到下一次0056的配息表現。從0056近期的股價表現，21日收盤在41.9元的高位，雖然不是歷史高點，但是相對於去年12月換股時的點位實際上高了很多，因此認為0056實現資本利得的狀況應該也不錯。

帶動第二波高股息浪潮的二代高股息00878

00878在每年的5月及11月換股，從00878五月換股後，目前的成分股名單女子整理如下，同樣的以目前的股價，成分股殖利率要大於4%的也是寥寥可數。去年11月00878股價大概在20元上下，到目前換股「後」23.85的股價，這次00878換股比率為1/3，女子沒有特別去細算可能的資本利得數字（因為也不清楚經理人買賣的日期），不過從帳面上可能收到的現金股利，跟0056看起來是差不多。

最早喊出每季高配息的00919

群益投信00919是在5月底換股完成，現在的成分股已經是新的了。00919乍看之下是成分股殖利率相對4%以上較多的高股息ETF，不過從「持股權重」可以看出他重壓在前幾大成分股，換句話說當這些成分股股價上漲或配息狀況不佳的情況下，也會影會到00919的配息。

00919作為「季配息」的ETF可以這麼敢衝，真的是剛好搭上台股多頭行情，在換股時實現了不少資本利得，而股息成為配角，也因此才能敢喊出「保證發出0.54以上」，至於未來怎麼樣？女子認為以「多頭」的情況下，00919資本利得可以配得多，但是如果反向來看，那就會比較不一定。

首檔月配息ETF 00929

女子先提醒大家，不管是季配息或月配息，其實都是把同一包股息、資本利得拆成多次分給投資人。而有的業者「突然拉高股息」目的不外乎就是「吸引很多散戶湧入」，因為「配發收益平準金」的機制，旨意是「股息遭到稀釋」，因此越多人「同時、突然的搶進」才能配發更多收益平準金。

從00929的成分股股息來看，其實真的也沒有跟前面幾檔差異太大，而且00929股息配發比重有時候很稀，這時候就會特別拉高配息率（例如資本利得配很多）來吸引大家搶入，這樣就可以再用收益平準金拉高配息率。可是對投資人來說，要看的還是應該回到股息跟資本利得。

今年千億巨嬰00940的首次配息會好嗎？

00940從4月掛牌以來，到5月換股，8月1日配息入袋的中間，能夠獲得是4月到5月換股期間的資本利得，以及6月底評價之前的股利所得。因爲4月就掛牌，5月換股，依照女子整理的表格，50檔成分股00940這次只能拿到大概10檔成分股的股息來配，在資本利得可能不高的情況下，女子覺得00940會跟00878第一年狀況類似，一直到除權息旺季結束、進入10月以及下次換股後，00940的配息才有可能有除了股息之外，更多的資本利得。

而也因為00940的設計在8月初（以及之後的每個月初）就讓投資人領到股息，因此前幾次女子估計配息率不會太好，但是配息組成「股利所得」應該會是所有高股息產品裡面比重最高的。直到之後能夠使用資本利得、拉高配息率之前，也不大可能突然湧入大量投資人，因此使用收益平準金的機率應該也不高。

女子小結

高股息產品女子認為是「固定需要現金」的族群，且年收入低於20%所得稅級距的朋友，但主要還是以退休族群應該為投資大宗。目前持有高股息產品的投資人可以檢視一下手中產品的配置，尤其是「配息組成」是不是收益平準金佔了大宗。

對於喜歡配息的投資人來說，配息組成以股利所得和資本利得來配發．才表示投資的標的是「配的出息、賺得到價差」的ETF。

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