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00919今天除息0.7元…過去四次皆填息！ 達人：這回同樣會無礙完成

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

00919將在今天配發0.7元現金，週五收盤價為26.94元，因此明天的開盤參考價是26.24元，單次殖利率約2.6％。在過去的四次配息當中，每次都有填息，最快一次是2天，最慢一次是53天，平均填息天數是29天。至於配息發放日則是落在7/15日。

00919的選股邏輯大致上有幾項：

1.母群體：台股前300大市值公司

2.流動性：日平均成交金額指標高於8千萬元

3.獲利性：近四季稅後ROE > 0

4.五月換股依「股利率」，股利率為近四季現金股利÷審核資料截止日的股價

5.十二月換股依「預估股利率」，預估股利率為股利率*（1+累積前三季同期每股稅後盈餘成長率）

最近一次的換股動作中新納入13檔成份股，分別是：

2451創見、2504國產、2548華固、2618長榮航、2809京城銀、2889國票金、3014聯陽、5347世界、5508永信建、5536聖暉、6005群益證、8070長華、8112至上。

這些成份股依據選股邏輯來說，是屬於近四季股利率比較高的個股，在追求殖利率方面會比較有效率。

然而這波台股上漲不少，有些個股在配息之後讓人有後繼無力的感覺，像是華固建設在21日除息7.5元，當天就下跌7.55％，相當於下跌12.5元做收，若這種趨勢有蔓延開來，那麼填息之路或許會充滿荊棘。

在另一方面，台股近期表現仍屬火熱，要填息似乎也非難事。這兩股勢力會怎麼發展，就讓我們在多觀察，我個人還是認為會填息，若有填息無力感的勢力拉扯，只會延後填息的時間，應該無礙填息的完成。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 選股邏輯 除息

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