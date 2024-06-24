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00944為何如此看好…且不將視為高股息ETF？ 專家：比較像「一籃子強勢股」

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

我在00944掛牌第一天曾上架一部影音，為了影片素材，當時特別挪用股添樂他娘的年底日本旅遊基金，小買20張。

有朋友詢問，00944是否真能作為長期持有的高股息ETF？另外他也替我擔心，股添樂他娘的日本行是否會受影響？例如「日本」變「知本」？

坦白說，買這檔ETF一方面是為了影音素材，另一方面確實是看好的。看好原因很簡單，就是它跟當前任何主流ETF的持股重疊性都很低。

大家都知道，長期以來我偏好買市值型ETF，反而受市場歡迎的高股息ETF我幾乎沒買，我媽買的還比我多。

破例買這檔高股息ETF，是因為我沒把它當「高股息ETF」來看。先前影音提過，00944比較像是「一籃子強勢股」，而這些股票剛好又是高股息，所以我認為它不算是主流高股息ETF，反而比較像是「強勢股ETF」。

雖然掛牌這一個月以來，它看起來並不怎麼「強勢」，不過這算是符合我在買進時就提前設想好的情境。

漲權值股，我有市值型ETF幫我覆蓋前50大股票；等到權值股休息，輪到中小型出線，00944可以覆蓋市值50名~300區間的中型股。

過去一個月市場漲幅主要聚焦在大型權值股，也說明為什麼944表現相對疲軟，不過我認為等到權值股進入休息階段，也許就是944績效追上來的時間點。

所以針對這位朋友的詢問，顯然是00944過去1個月的表現讓她起了質疑，但我建議可以拉長時間觀察，畢竟才剛掛牌1個月，沒有放個2年，經歷幾波資金輪動，我覺得數據都沒有太大參考意義，目前為止我還是看好它的後續走勢。

當然我持有這檔ETF多少有些實驗性質，也想要驗證看看眼光究竟有沒有毛病，至於股添樂他娘的日本行，確定不會變台東知本。畢竟過去一個月的權值股行情，別說是單買台積電鴻海，只要有透過市值型或科技類ETF覆蓋到這些股票，現在基本對老闆講話都很大聲，言談中散發著一股一言不合就辭職的氣味兒。

5月初拍的影音

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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