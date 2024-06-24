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IC設計ETF 動能強勁

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

AI技術在各個行業中的應用需求不斷增加，帶動IC設計業業績持續成長，而台灣IC設計產業在全球競爭力強勁，包括聯發科、聯詠、瑞昱等三大廠營收皆擠進全球IC設計前八大企業。投信法人表示，隨生成式AI 需求提升，未來台灣IC設計產業營收及獲利表現有機會持續成長，相關ETF後市漲升動能看俏。

台新臺灣IC設計動能ETF（00947）經理人黃鈺民指出，全球PMI站上50以上擴張點，美國經濟持續強勢，而中國也見到改善，此外，AI供應鏈業績可望逐季向上成長，PC、NB等消費電子需求仍在醞釀但預期將逐漸轉好，下半年景氣可望優於上半年，預測機構一致預測台灣2024年GDP重返3%以上，台股企業獲利年增率有機會上看二位數。

此外，今年第4季美國將進行總統大選，據歷史經驗顯示，美國總統選舉當年，美股平均漲幅高達10%左右，加上聯準會今年仍有機會降息，對台股具激勵作用，有助於激勵股市中長線漲升行情，短線若遇較大的修正皆是低接買點。

黃鈺民表示，AI技術在各領域需求不斷攀升，包括生成式AI、自動駕駛及智慧座艙、智慧家庭、醫療保健、工業自動化等領域，在AI商機大爆發下，帶動高性能及低功耗的晶片需求，掀起台灣IC設計產業另一波成長高峰。台灣IC設計股預期下半年後將成為進入旺季效應的主軸，更進一步，明年長線的產業趨勢成長動能將延續，建議優先布局聚焦在IC設計公司的台股ETF，掌握一籃子績優IC設計股後市行情。

富邦台灣半導體ETF經理人陳双吉分析，半導體產業5月營收多數呈現月增，主要受惠於因應下半年旺季提前拉貨效應、AI與高效能運算（HPC）相關應用需求強勁，以及台積電相關供應鏈有來自海外廠工程案與CoWoS設備入帳。展望第3季，在季節性效應下，普遍估計營收季增一成。

AI IC設計 營收

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