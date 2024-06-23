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台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
圖為台股示意圖。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
圖為台股示意圖。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

編按：原文發文時間為6月19日

台股大漲452點，一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

昨天晚班的休息時段，我在休息室裡看著股票市值，評估覺得維持率還夠就增貸了10萬，3分鐘神速到帳，這個資金來源實在太便利了，就連非上班時段也能拿到資金，根本就是超級提款機。

增貸的10萬我選擇買進5張00878，原因是我有再質押提升維持率的打算，因此投入較為穩健的00878，目前的維持率是196%，我覺得勉勉強強還夠啦，但我還是會拉到200%以上，這是為了面對熊市時所做的準備。

買進5張878再加上這2天大漲，我的總市值來到792萬，距離800萬大關只剩不到10萬，原本想說800萬最快也要明年中才能達標，沒想到今年就有機會了，這就是負債的力量，讓我的總市值、股息不斷往上暴衝。

現在總負債244萬，質押227、信貸17，負債佔總市值的30.8%，以我目前的維持率跟債限，我認為是安全範圍的最下限，即不能再增加任何負債的程度。

至於00878我個人的持股張數來到110張，均價提升到18.96，我常分享一個觀念，不要有均價恐懼症，如果你怕均價提升不敢去買，那你的張數、股息、總市值就沒有辦法去提升。

況且，你的均價增加速度，根本趕不上股價上漲的速度，怕均價提升然後犧牲掉總報酬跟股息，那根本就是本末倒置的一件事。

來市場要追逐的是總市值的提升，而不單只是超低「均價」，你均價超級低但是總報酬跟股息很少，那對你的市值成長一點幫助都沒有。

在這一波大漲中很多人用槓桿的方式去放大自己的資產跟股息，但我還是提醒一句，在合理的範圍內做合理的事，切勿讓自己暴露於過大的風險中，用這種心態面對負債，才能走得穩、走得長久。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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