00936「領股利賠價差」年化配息率逾16％太誘人！ 不敗教主：除息前溢價高達6.89％

以前我當海軍，船上有老鼠孳生，阿兵哥抓到老鼠可以放榮譽假，所以大家都去買老鼠籠，然後在裡面放一片香噴噴的香腸，老鼠都會上鈎的。

現在ETF這麼多，要能夠吸引投資人才是重點，跟抓老鼠一樣啊，只要提供你喜歡的「高股利」，投資人就很快上鈎了。台新永續高息中小（00936）是月配息，從下圖可以看出股利持續成長，應該是進入除權息旺季，成分股開始配息，而且00936有累積到資本利得，也可以拿出來配息。

股利持續成長就擊中投資人的軟肋，6/18配息0.25元，單月殖利率高達1.26%，年化配息率逾16%是多麼好宣傳啊（Google一下新聞就知道了，投資人還不買爆啊！），從下圖可以看出在6/3公告股利後，成交量大增就是投資人進場了。

但是投資人有想過嗎？00936的成分股拿得出16%的配息率嗎？用肚臍想也知道不可能，更何況現在大盤在2萬高點，成分股的配息率只會更低。那麼00936的16%是怎麼來的？別忘記了，ETF的配息來源為：平準金、公積金、股利所得、資本利得。股利所得不夠的話，就拿其它來湊，16%只是小CASE。

端出16%的配息率，就像在老鼠籠中放進了士林大香腸，想領息的投資人自然蜂擁而入啊！根據公告，6月5日起00936可配售總額度由100組調升至150組，這就是要應付投資人的買盤，1組是500張，賣掉150組會增加多少規模呢？看樣子配息0.25元這根大香腸，真的發揮出威力，太香了。

但是後來出了一點點小狀況，因為00936發行時沒有平準金機制（已經申請核准，將自7月30日起生效）。如果太多投資人湧入會導致股利被稀釋，所以00936也開始在6/12停止申購。由於大家無法跟投信買進，只好在市場上面搶購，於是造成了大幅的溢價。從下表可以看出，除息前一天的6/17，溢價幅度高達6.89%。投資人不妨思考一下，為了領0.25元股利（配息率1.26%），而多花了6.89%的錢，划算嗎？你看到大香腸之後，就不顧一切往前衝了嗎？

甚麼是基金？就是有錢出錢（投資人），有力出力（基金公司），但是投資人想要的是報酬率，可是基金公司要的卻是規模，規模越大的話就可以賺更多的經理費。

ETF就是被動型的基金，基金公司只是根據指數來選股，白話文就是就是公司無法決定ETF的報酬率，所以只能用高配息來吸引投資人。其實這一招是百發百中，因為我發現幾乎所有的ETF都在玩這個遊戲。

老鼠會上鈎，究竟是要怪香腸，還是怪老鼠本身呢？畢竟老鼠籠沒有逼你進來吃香腸，股票是自己決定買進的啊！00936大幅溢價的期間，我在粉絲團天天提醒，但是想吃香腸的還是前仆後繼，要怪誰。

吃到香腸之後，老鼠籠就關門了，看看除息後溢價是不是馬上大幅收斂，在大幅溢價時買進的投資人都住進了套房。放心啦，你還是可以每個月領股利，但是股價不一定會回去喔，而且你套牢時要不斷的繳經理費喔！不要以為老鼠籠是免費的。

所有的ETF都是想要讓規模變大，這樣才可以賺更多的經理費，因此競相拿出高股利來吸引你，投資人自己要有判斷的能力啊。我常常說「股海在走，知識要有」。投資股票之前一定要好好的學習跟做功課，你才不會一直踏入老鼠籠的陷阱裡。

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