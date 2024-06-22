00929若股價24元殖利率也有10％！ 存股哥：00878、00713、0056持有比重會較多

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聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

老鐵前兩天說要929的殖利率預估對照，現在高股息ETf配到10%以上都不是什麼太稀奇的事了，以後可能會常態化也不一定，不過這類由科技股組成的ETF，短板就是回檔的時候跌幅會比較大。

為了應對未來可能來臨的熊市。所以我才沒有拿929及919去質押，它們對於維持率的穩定度肯定不如713跟878，以我的投資傾向，比較偏愛穩健類的就是了。

所以我個人的配置929、919這類積極型的ETF應該不會配置太多，目前2支在我的庫存市值佔比是22.9%，可能買到約25%就會再回去買穩健型的878、713、56。

當然也是有比較衝的人，929、919甚至正二滿倉的都有，來市場本來就沒有一定的答案，適合你，你也能賺錢，對你來說就是最好的答案，你必須自己多多嘗試，才知道自己適合什麼。

如果不確定自己的投資屬性，有一個方法各位可以參考看看，就是你乾脆各買幾百股，抱一段時間看看自己喜不喜歡它的股性，確定方向後到時再來做取捨即可，就算帳損，幾百股也賠不了多少。

這個方法主要是可以讓你用最低的成本，實際去了解該ETF的特性，你實際持有之後，自己的感觸一定更深刻，也能從中學到屬於你的經驗，不然一直跑來問我自己適合什麼，我也無法給你一個具體的答案。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

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00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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