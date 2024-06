00929開盤跌1％趕緊買進一張壓壓驚！ 小師傅：不要空手也別ALL IN

最近大盤太狂了,漲到覺得都很虛幻,看了我都覺得自己真的是少年賭神高進了。心裡想說別再漲了吧,給個機會進場吧,我想要買股票。拜託,今天大盤終於聽到我的聲音了,一開盤下殺,看到00929下跌1%,趕快買一張來壓壓驚、墊墊胃,當個開胃菜。

我現在集中火力的是00919,所以資金要控管,不能分散太多在929上面。目前919張數有20張,目標是在今年至少可以買到100張。所以,只要有機會我就會毫不遲疑買進,但是我就是不買漲,只買跌。所以真心看到大盤一直漲,我會覺得很煩,這樣讓我沒辦法快速累積張數。但是我的忍功已經訓練得非常厲害,因為我知道錢會從沒有耐心的人手中轉移到有耐心的人的手中。

最近有一個粉絲常常跟我聊天,他看到大盤一直漲,怕錯過機會,好像很想趕快把所有錢都 all in 上去。不過我還是提醒他了一下現在大盤漲多了,過一陣子肯定必須會修正。如果真的受不了,可以買個幾張止癢一下,至少手中還有股票,它上漲你還是可以參與到。就一句老話:不要空手、不要 all in,永遠要留資金以防萬一。不要真的股災來時子彈用光,你真的會念一輩子哦:啊我某一年遇到股災,結果已經沒子彈了。

股災不會在各位期待時來

而是會在各位等啊等啊啊

等不到然後子彈打光後才來

免責聲明:本內容僅為個人觀點和經驗分享,不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險,可能造成損失。投資者應自行承擔風險,謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況,並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

