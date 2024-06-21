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挪用11億公款租超跑、飛機！台中銀前董座拚交保 法官准了…但開1條件

00929開盤跌1％趕緊買進一張壓壓驚！ 小師傅：不要空手也別ALL IN

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

最近大盤太狂了，漲到覺得都很虛幻，看了我都覺得自己真的是少年賭神高進了。心裡想說別再漲了吧，給個機會進場吧，我想要買股票。拜託，今天大盤終於聽到我的聲音了，一開盤下殺，看到00929下跌1%，趕快買一張來壓壓驚、墊墊胃，當個開胃菜。

我現在集中火力的是00919，所以資金要控管，不能分散太多在929上面。目前919張數有20張，目標是在今年至少可以買到100張。所以，只要有機會我就會毫不遲疑買進，但是我就是不買漲，只買跌。所以真心看到大盤一直漲，我會覺得很煩，這樣讓我沒辦法快速累積張數。但是我的忍功已經訓練得非常厲害，因為我知道錢會從沒有耐心的人手中轉移到有耐心的人的手中。

最近有一個粉絲常常跟我聊天，他看到大盤一直漲，怕錯過機會，好像很想趕快把所有錢都 all in 上去。不過我還是提醒他了一下現在大盤漲多了，過一陣子肯定必須會修正。如果真的受不了，可以買個幾張止癢一下，至少手中還有股票，它上漲你還是可以參與到。就一句老話：不要空手、不要 all in，永遠要留資金以防萬一。不要真的股災來時子彈用光，你真的會念一輩子哦：啊我某一年遇到股災，結果已經沒子彈了。

股災不會在各位期待時來
而是會在各位等啊等啊啊
等不到然後子彈打光後才來

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

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00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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