挑選ETF 先掌握產品優勢

正值畢業季，莘莘學子們走出校園、踏入社會，除了探索與發展職涯外，也應在後續領到薪水後，開始著手理財規劃，提早建立正確理財觀念，並且以此循序漸進的累積資產，為往後人生其他計劃，例如留學進修、購屋置產、結婚育子等做好更紮實充足的準備。

群益投信表示，現在資訊流通快速，加上投資理財工具多元，而對於才剛要工作，打算透過部份薪水來理財的年輕人來說，ETF便是可多加善用的工具，一來目前市面上ETF產品選擇多元，有台股ETF、海外股ETF、海外債券ETF等，二來ETF的投資門檻友善，且交易便利。

更重要的是，透過ETF一籃子投資，除了有助分散風險，也可省去盯盤的功夫，年輕人得以將更多時間與精力配置於職涯發展。

在投資操作上，ETF與一般主動式基金一樣，都可以搭配定期定額，能夠以不對生活造成太大經濟壓力的情況下，自小額展開投資。不過年輕人在投資ETF前，除了釐清自身投資目的與風險偏好，更重要的是要先了解每檔ETF的設計訴求與特色，才能選到合適的產品。

財富管理專家表示，以台灣投資人最熟悉、市場熱度也最高的台股ETF為例，類型可再分為市值型ETF、高息型ETF、產業型ETF等，每個類型還可再依產品特色細分為低碳市值ETF、科技高息ETF等，都各有其優勢。

以市值型ETF來看，通常代表整個市場，主要追蹤大盤指數，以市值規模來篩選成分股，若是看好該市場後續潛力，便適合透過市值型ETF來參與行情，但相對波動也可能較大，建議可搭配定期定額紀律投資，來分散風險與追求資產長期增值。

財富管理專家指出，市場人氣旺盛的高息型ETF，則以配息為主要訴求，提供投資人建立穩定現金流管道。