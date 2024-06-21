挑選ETF 先掌握產品優勢

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

正值畢業季，莘莘學子們走出校園、踏入社會，除了探索與發展職涯外，也應在後續領到薪水後，開始著手理財規劃，提早建立正確理財觀念，並且以此循序漸進的累積資產，為往後人生其他計劃，例如留學進修、購屋置產、結婚育子等做好更紮實充足的準備。

群益投信表示，現在資訊流通快速，加上投資理財工具多元，而對於才剛要工作，打算透過部份薪水來理財的年輕人來說，ETF便是可多加善用的工具，一來目前市面上ETF產品選擇多元，有台股ETF、海外股ETF、海外債券ETF等，二來ETF的投資門檻友善，且交易便利。

更重要的是，透過ETF一籃子投資，除了有助分散風險，也可省去盯盤的功夫，年輕人得以將更多時間與精力配置於職涯發展。

在投資操作上，ETF與一般主動式基金一樣，都可以搭配定期定額，能夠以不對生活造成太大經濟壓力的情況下，自小額展開投資。不過年輕人在投資ETF前，除了釐清自身投資目的與風險偏好，更重要的是要先了解每檔ETF的設計訴求與特色，才能選到合適的產品。

財富管理專家表示，以台灣投資人最熟悉、市場熱度也最高的台股ETF為例，類型可再分為市值型ETF、高息型ETF、產業型ETF等，每個類型還可再依產品特色細分為低碳市值ETF、科技高息ETF等，都各有其優勢。

以市值型ETF來看，通常代表整個市場，主要追蹤大盤指數，以市值規模來篩選成分股，若是看好該市場後續潛力，便適合透過市值型ETF來參與行情，但相對波動也可能較大，建議可搭配定期定額紀律投資，來分散風險與追求資產長期增值。

財富管理專家指出，市場人氣旺盛的高息型ETF，則以配息為主要訴求，提供投資人建立穩定現金流管道。

ETF 台股

延伸閱讀

基隆向年輕人招手開青年實習媒合平台 實習生可變正職

綠營民代街頭宣講「國會擴權」法案 多位年輕人相挺反濫權

搶搭高息列車！00919 第五次配息將登場 今為最後買進日

00919、0056、00907成分股差異大...怎選好？ 專家：看要波動小或是高報酬

相關新聞

00929開盤跌1％趕緊買進一張壓壓驚！ 小師傅：不要空手也別ALL IN

拜託，今天大盤終於聽到我的聲音了，一開盤下殺，看到00929下跌1%，趕快買一張來壓壓驚、墊墊胃，當個開胃菜。

挑選ETF 先掌握產品優勢

正值畢業季，莘莘學子們走出校園、踏入社會，除了探索與發展職涯外，也應在後續領到薪水後，開始著手理財規劃，提早建立正確理財...

00919、00940、0050都有長榮！下半年利多送分題？專家：多頭格局仍在

目前持有長榮的ETF，包含0050、006208、00900、00919、00918、00922、00939、00940、00944都有買，這些都是大家很喜歡的ETF。

搶搭高息列車！00919 第五次配息將登場 今為最後買進日

台股21日下跌，不過盤中跌幅縮小，昨日共有44檔台股ETF收盤價創下新高，694.7萬位受益人投資都賺錢。群益投信旗下包...

00919、0056、00907成分股差異大...怎選好？ 專家：看要波動小或是高報酬

高股息ETF是最近非常受青睞的投資標的，不只可以賺價差，還可以領取股利。有更長遠規劃的投資者，甚至可以透過高股息ETF，替自己打造源源不絕的現金流，脫離社畜身份，實現財富自由。但台灣的高股息ETF有這麼多種，到底該怎麼挑？很多人說成分股非常重要，但從成分股之中，可以看出什麼端倪嗎？答案是：可以的！

他想花50萬買00878、0056、00919 配息再買006208！網酸：經典韭菜

台股20日終場收在最高點23,406.1點，上漲196.56點，漲幅0.85%，大盤頻漲也帶動ETF股價。PTT網友打算投入50萬的資金買進00878、0056、00919，如此配置就可以每月有穩定配息收入，之後再利用配息買進006208。不過不少網友都建議他將00919改為00713，或是乾脆直接買006208，直言他的做法是「經典的韭菜組合」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。