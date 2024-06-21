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搶搭高息列車！00919 第五次配息將登場 今為最後買進日

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
00919將在6月24日進行第五次配息，最後買進日為6月21日。(台股示意圖／本報系資料庫)
00919將在6月24日進行第五次配息，最後買進日為6月21日。(台股示意圖／本報系資料庫)

台股21日下跌，不過盤中跌幅縮小，昨日共有44檔台股ETF收盤價創下新高，694.7萬位受益人投資都賺錢。群益投信旗下包括群益台灣精選高息（00919）、群益半導體收益（00927）、群益台ESG低碳50（00923）、00685L群益臺灣加權正2，共4檔台股ETF在20日收盤價也創下歷史新高。其中00919為今日熱門交易台股ETF第一名。

00919即將在6月24日進行第五次配息，第五次配息期後公告將配0.7元，百分百的填息率與抗跌跟漲的投資契機，讓投資人搶在除息前上車。00919參與除息最後買進日為6月21日，投資人可多留意相關投資契機。

理財達人表示，大盤頻創新高，而深受投資人喜愛的台股ETF規模也創新高來到2.35兆；其中台股高息ETF更是成長快速，規模則是增加6899.46億，占所有台股ETF規模增加近八成，顯示出台灣人愛高息ETF的熱度持續增加。然而，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

財富管理業者表示，台股目前呈現多頭上漲格局，並均已創下新高，整體多頭格局可望延續。短線上，股市氣氛仍佳，惟6月份適逢法人機構季底作帳及結帳旺季，加上台股上市融資水位目前處於高檔，投資人要提防大盤漲多後的修正風險，投資策略仍為分批布局。

創新高台股ETF成交量前十名。資料來源：CMoney
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ETF 台股

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