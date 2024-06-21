00919、00940、0050都有長榮！下半年利多送分題？專家：多頭格局仍在

【文．玩股講客人】

目前持有長榮的ETF，包含0050、006208、00900、00919、00918、00922、00939、00940、00944都有買，這些都是大家很喜歡的ETF。

以持股比例最高的來說，目前00918、00919都超過一成以上，以張數而言，00919持有超過13萬張成為冠軍，00940五萬多張排在第二，00939、00918也都有一萬多張。

換句話來說，只要你買到這些ETF，不管是高股息或市值型都一網打盡，即便手上沒有任何海運股，依舊是間接持股長榮，如同台積電一樣的地位。畢竟ETF已經成為台股漲跌的關鍵，這也變成你必須關心長榮的主因，接下來我們就來看看公司及產業營運的近況發展。

首先要看的重點當然是獲利結構，以2023年全年度來看，長榮營收是2,767億元，但營業成本高達2,268億元，必要開銷包含燃油、轉運、港埠費用等，扣一扣的毛利其實並不高，再對比2022年全年營收超過六千億，2023年當然是相對辛苦的一年，因為營業成本很難下降，除了油價之外，還有港口運輸等各項費用，其實也是不斷上漲中。

長榮營收的好壞，最重要的是報價，而報價就是我們經濟學概論常常在學的「供需法則」，在2022年新冠疫情回到常態之後，對於海運吃緊的情況也開始趨緩，這參考上海出口集裝箱運價指數就有答案，2021年指數最高峰超過5,000點以上，但2022年開始迅速下滑，直到2023年才開始在1,000點築底。

所以2023年的長榮，遇到運價報價不高卻必須面臨通膨及成本上升的雙重壓力，當然也比較辛苦，但2023下旬開始又迎來產業旺季，指數一舉回到2,000點，近期更衝上3,000點，從基期角度來看，海運雖然還沒重返2021年的榮景，但因為近期紅海危機帶動需求緊縮，再次受惠漲價潮，從產業角度來看，長榮當然是戰爭受惠題材股。

長榮（2603）技術分析

接著來看看近況，技術面其實已經有一波多頭出現，只不過近期因為台積電及半導體實在太威猛，資金都被吸光光，加上以巴戰事開打超過半年，市場反應慢慢趨於冷淡及麻痺，於是長榮出現短線的拉回修正潮，甚至在2024年6月11日出現跌停，6月12日把前一波跳空上漲的缺口都給跌光了，不過這幾天又慢慢走穩，目前又重回200元大關。

但要注意的是跌停板出現爆量，導致短期技術面出現空頭格局，目前長榮必須同時消化短均線壓力及跌停的大量套牢籌碼，其實也很不簡單，此外，外資仍持續賣超長榮，顯然是「賣海運換電子」的換股動作，只要台積電、聯發科、鴻海、廣達、日月光及台達電等一線AI股持續吸金，那麼長榮就很有可能持續「被提款」。

長榮（2603）技術分析

再幫大家看長線技術面走勢，以近十年的月線表現來看，2021七月底就是前一波海運最高峰，長榮當月從204元開盤，曾出現233元的高價，但月底殺到132元，從此開始進入修正行情。

不過好消息是2023年底隨著運價指數重返多頭，即便營收還在大幅度衰退，股價表現卻已經開始出現反彈，年底一口氣收回143.5元，2024年表現更是驚人，每個月都在上漲，直到六月出現回檔休息。

但是這也非常合理，漲多本來就要休息整理一下，才能再往上衝高。

這兩個月其實也默默拼回前高的位階，已經可以拍拍手了，不過也不要忘記2021年到現在的冤魂還是一大堆，就算2024年開始有一堆ETF進場護盤大買長榮，這些套在高點的人還是過多，想一舉衝破前高，除了運價指數還要再拼一下，ETF規模是否能持續放大吸引籌碼，也會是關鍵重點。

至於外資短期上已經沒有什麼幫助，甚至只會逢高賣股轉進半導體，因此三大法人之中，投信及自營商是否持續加碼，倒是可以多留意。

接著就是費用規模，從長榮2024年第一季季報來看，影響成本的關鍵就在「其他營業成本及營業費用」科目，這個從上面的成本結構已經看得很清楚，就是油價、港口以及貨運的相關費用，2023年第一季營業費用是443億元，但來到2024年第一季已經上升到595億元，光是成本就已經多出三成以上，營收如果也能維持三成的成長，或許有機會打平一些開銷，畢竟長榮還有一堆新船的折舊攤提費用。

長榮（2603）每月營收

從營收表現來看，確實反映出運價指數的反彈態勢，2024年前五月營收年增36.16%，月增也相當不錯，從2023年開始就一直維持成長，以基本面及產業面反彈來講，再考量半導體跌倒或中東戰爭爆發的可能性，各項指標及狀況也算不錯，或許這也是大型ETF配置長榮的主因。

畢竟長榮也是權值股之一，如果大型電子股開始出現拉回修正潮，那麼長榮搞不好還有一波避險資金湧入，再說啦，大家罵歸罵，長榮也是多頭格局在走，這對於00939、00940淨值重回發行價，當然也是有一點幫助，再加上馬士基即將在七月加徵附加費，這產業利多一棒接一棒，難怪高股息ETF五月份都沒有對長榮做出剔除的動作。

本文獲「玩股網-玩股講客人」授權轉載，原文：長榮是各大ETF的心頭肉！原來下半年的利多送分題早就浮現？