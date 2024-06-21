00919、0056、00907成分股差異大...怎選好？ 專家：看要波動小或是高報酬

高股息ETF是最近非常受青睞的投資標的，不只可以賺價差，還可以領取股利。有更長遠規劃的投資者，甚至可以透過高股息ETF，替自己打造源源不絕的現金流，脫離社畜身份，實現財富自由。但台灣的高股息ETF有這麼多種，到底該怎麼挑？很多人說成分股非常重要，但從成分股之中，可以看出什麼端倪嗎？答案是：可以的！

儘管我們無法詳細了解每一檔成份股的經營狀況，但可以透過產業類別的組成，略知這檔ETF的特性，如果你也偏好佈局高股息ETF，這篇文章你一定要看完！

高股息ETF成分股組成

高股息ETF的成分股大概可區分成兩種，一是「電子、科技業」，另一種是「金融業」，這兩種產業可以說是台灣目前市值最大的產業類型，一般來說，高股息ETF篩選的第一關都是從市值著手，所以這兩種產業有非常高的機率，被選入成分股。

依照市值篩選出第一輪的成分股之後，接著會根據各項「選股因子」進行進一步篩選。像是：殖利率、波動度、填息率等。經過這一步驟後，ETF的構成逐漸明確，並可能偏向以「金融業」或「電子科技業」為主。雖然食品、傳產等其他上市公司也有可能被選入成分股，但其比重通常不高，不至於影響這檔ETF的主要投資特性。

高股息ETF－以電子科技業為主

電子科技業包括：半導體、光電產業、電腦週邊、網路通訊，以這些產業組成為主的ETF，具有波動度大，但成長性高的特性，如果在經濟活絡的時候投資，通常會有不錯的報酬率。

自2021年起，台灣的高息ETF開始快速上漲，這與AI技術的高速發展密不可分。AI科技發展所需的硬體設備，恰好是這些高息ETF的發展主軸。例如：元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息（00918），這些ETF剛好搭上AI的熱潮，因而快速上漲。

如果你偏好更高波動以追求更高報酬，可以選擇以電子科技業為主的ETF。這些ETF雖然波動較大，但經濟熱絡的時候，可以帶來更高的回報。

高股息ETF－以金融業為主

金融業包括大家熟悉的銀行、保險和證券。由於市值需要足夠大才能順利入選高股息成分股，通常入選的公司都是同時包含銀行、保險和證券的金控公司。

相比科技業，金融業受景氣波動的影響程度較低（但也不代表不受影響），可以在景氣不確定的時期，可以考慮持有以金融業為主的ETF，像是：國泰股利精選（00701）、永豐優息存股（00907)都有持有非常高比例的金融股。

可能有人會問，為什麼這些ETF好像不太常聽到呢？這主要是因為最近台灣的電子科技業太熱門，光環實在太耀眼，導致金融業相對黯淡，關注的人也就少了。

如果你偏好穩定且受景氣波動影響較小的投資選擇，以金融業為主的ETF可能是更適合的選擇。金融業的相對穩定性，可以在經濟不穩定時期為你的投資組合提供一定的保障。

從圖表中可以看出，以代表波動率的標準差來看，同樣都是高息ETF，但金融股的波動率比科技業為主的ETF小。因此，如果你不喜歡股價波動過大的投資，可以考慮持有以金融業為主的高息ETF。相反地，如果你追求更高的報酬，可以選擇以科技業為主的ETF。這樣的選擇可以根據你的風險承受能力和投資目標進行調整，達到更好的投資效果。

總結

以上介紹的高息ETF都是同時持有「電子科技股」、「金融股」的高息ETF，只是在選股上有更趨向某一方。市場上也有專注單一產業的ETF，但這不在本篇討論的範圍，之後再另外向大家介紹。

了解ETF的組成最大的好處，在於較不容易選擇重複投資組合。

台灣大部分的高息ETF都是從市值前300大選股， 如果買了兩檔ETF打算要分散風險，但兩檔ETF偏重的類型集中在某一種，即使是兩種不同的ETF，但很可能就選入不少重疊的成分股，就失去分散風險的意義。

此外，根據當前經濟狀況調整資產配置也非常重要。如果看好未來前景，可以增加以科技業為主的高息ETF的比重；如果對未來經濟前景看待保守，則可以增加以金融業為主的高息ETF的比重。

至於哪一種比較好？在AI的發展及黃仁勳的加持之下，電子科技為高息ETF無疑是當紅炸子雞，但風水輪流轉，說不定過幾年之後，市場上又開始流行金融業的高息ETF。

最後，如果你持有高息ETF，一定要記得觀察產業佔比，之後無論是要分散風險，還是要依景氣調整投資，才可以做出更好的決定。

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