半導體鏈ETF 績效放閃

海外電子產品需求升溫，高速運算資料中心需求持續增加，推升先進製程晶圓產能吃緊，連前一陣子旋風來台的AI教父黃仁勳都拋出支持晶圓代工龍頭漲價的言論， 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 相關供應鏈受惠的情形，反映在今年以來海外股票原型 ETF【ETF】指數股票型基金（Exchange Traded Funds\, ETF）是一種在證券交易所買賣，透過將指數證券化，提供投資人參與指數表現的基金。ETF以持有與指數相同之成分股為主，並將其分割成眾多單價較低之投資單位，並發行受益憑證。一般而言，指數股票型基金具有被動式管理、交易稅較低、可零股買賣、可融資融券、可參與配息等特點。至於漲跌幅限制，則與成分標的有關。國內成分證券ETF之漲跌幅度與股票相同為7%。 表現上，投資在半導體供應鏈的ETF績效漲幅相當亮眼。

根據CMoney統計，觀察海外原型股票ETF的股價含息表現，前十強介於28%至46%間，進一步觀察前十大成分股，或多或少都可見到半導體或AI晶片大廠的身影，包含國泰費城半導體、富邦未來車、兆豐洲際半導體、凱基全球菁英55、統一FANG+漲幅都在36%以上。

美股重量級科技ETF-SPDR（XLK）21日收盤起，其追蹤的標普科技精選產業指數將進行成分股權重調整，大幅拉高輝達（NVIDIA）權重，相關含「輝」的ETF將迎接百億美元資金活水。

國泰費城半導體今年上漲46.2%，今年4月進行成分股比重更新，成分股前三大分別為NVIDIA、博通跟超微。輝達比重約16%，調整過後更有利於享受AI成長動能。雖然並不是目前盤面上含「輝」量最高的ETF，但今年報酬率卻是海外原型股票ETF中表佳一檔。

對此，法人分析指出，費半指數可以說打包了美國大型科技股，是AI趨勢的最大受惠者，相較其他僅聚焦上游或中小型科技股的ETF更有優勢。建議 定期定額【定期定額】定期定額又稱為平均成本法，是指每隔特定的一段期間，就投資固定金額於某資產的投資方式。以機械式的規律方式進行資金的投入，除了逐漸累積投資資本，也能在市場下跌時降低單位成本，累積持有單位數，適用於長期投資。 增加張數，是投組中成長型的首選標的。

凱基全球菁英55經理人楊哲宇表示，科技巨頭獲利大幅成長，AI股票持續引領市場，美股中長期多頭態勢不變。隨著進入第3季，高利率環境持續使評價偏高的股市承壓，股市動能將回歸企業實質獲利基本面驅動。

投資方向上，可留意嚴選各產業龍頭股布局、並搭配產業強弱勢動能加減碼的海外ETF，有助放大企業成長的投資效益。