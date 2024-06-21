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他想花50萬買00878、0056、00919 配息再買006208！網酸：經典韭菜

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想買ETF。示意圖／聯合報系資料照
網友想買ETF。示意圖／聯合報系資料照

台股20日終場收在最高點23,406.1點，上漲196.56點，漲幅0.85%，大盤頻漲也帶動ETF股價。PTT網友打算投入50萬的資金買進00878、0056、00919，如此配置就可以每月有穩定配息收入，之後再利用配息買進006208。不過不少網友都建議他將00919改為00713，或是乾脆直接買006208，直言他的做法是「經典的韭菜組合」。

一名網友在PTT發文表示，他近期有定存資金到期，約50萬資金到手，他目前只有投資006208，正考慮將這筆資金投資00878、0056、00919，預計會長期持有，每月領到配息後，再將配息收入買進006208，持續擴倉。

該網友說，想買進此組合係因三檔配息時間剛好錯開，每月又可以有穩定息收，另外這三檔的規模大，成長穩定，加上這禮拜00919要除息，他想先買進一點持股，他問「這三檔標的組合是否合適，會怎麼建議購入比例？」

其他人則留言「你如果是為了湊每個月有配，就把金額均分三等份去買，現價買進就對了，別管漲跌，你既然要長期持有就和漲跌無關，也別去猜誰會配比較多，這是沒辦法預測的」、「我也是00878+0056+00919這樣買」、「你列的3檔剛好我都有，我是覺得平均就好，主要放長」。

有人建議「左手換右手後再去買006208，為何不一開始就把50萬拿去買006208」、「高股息不要，006208就好了」、「00878配息比較低，可以30%，00919配息高+快配息了，可以多一點，剩下就放0056」、「00919改00713」、「可以買00919就好，這次配0.7，也快除息了，50萬丟下去配息也可以領不少」、「買006208就好，不要有股息迷思」。

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