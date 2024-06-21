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股市2萬3是高點？他見00713、00923「報酬率34%」想賣 網勸：才剛開始

聯合新聞網／ 綜合報導
台股加權指數持續攻高，上漲196.56點，收在23406.1點。記者許正宏／攝影
台股加權指數持續攻高，上漲196.56點，收在23406.1點。記者許正宏／攝影

台股20日開低，尾盤在鴻海（2317）、廣達大漲帶動下，終場收在最高點23,406.1點，上漲196.56點，漲幅0.85%，成交量5,093.11億元，三大法人買超313.97億元。PTT討論「大盤高點到，準備出清？」有網友持有00713、00923等標的，他想在大盤走空前出清持股，目前報酬34%。其他人卻說，「才剛起漲，沒三萬都不算高點」。

一名網友在PTT發文表示，台股攻上兩萬三的高點，他想趁下跌前出清持股，他目前持有00713、00923等標的，其中00713他在半年前買進，買入股價約50塊左右，張數少；00923則是掛牌上市就買入，張數多，目前報酬率達34%。

該網友說，他想在大盤走空前賣出持股，時間大約落在8、9月，「雖然我知道都說沒有急需用錢都可以先留著，但錯過這波漲勢跟高點短期還有機會相遇嗎？」

其他人則留言「才剛剛開始漲」、「一高還有一高高」、「歐印吧，出清後悔一輩子」、「你要賣在起漲點？」、「2萬5再問一遍」、「從萬三就有人在喊高點」、「713叫做低波，你買了然後要高點賣，你邏輯是不是有問題」、「台股本益比超低，現在買都還在低點」、「是我就兩個都繼續放」。

不過有有人說「先獲利了結也可以」、「可以先獲利一些放口袋」、「出清存美債，等崩盤賣美債低接」、「不走準備套230年，開心嗎」、「先獲利了結，有拿到才是贏」、「覺得高就慢慢賣，逐漸增加現金比例」、「一鍵出清獲利了結，滿手現金買美債等崩盤，老巴是這樣做的，你也可以試試看」。

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