快訊

新青安炒熱房市...買房最好時機？律師點出8關鍵：買得起是否等於養得起

博愛座存廢惹議 衛福部長：為求社會和諧一定保留 名稱可討論

哪來的？美國內華達沙漠驚現神秘「鏡石柱」！連警方都霧煞煞

NVIDIA 迎百億活水加持 這檔 ETF 坐等抬轎

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
持有NVIDIA比重較高的前十檔ETF。資料來源：CMoney
持有NVIDIA比重較高的前十檔ETF。資料來源：CMoney

美股重量級科技 ETF-SPDR（代號：XLK）宣布，21日收盤起，其追蹤的標普科技精選產業指數將進行成份股權重調整，大幅拉高輝達NVIDIA）權重，專家分析，國泰費城半導體（00830）前幾個月早已調整輝達比重，將是這一波股價被抬轎的焦點，這幾日已有法人大戶注意到這個好消息，放大00830交易量。

理財專家表示，投信業的 ETF 專家團隊早已提前發掘AI趨勢下，由 NVIDIA 引領的巨大商機，國泰投信發行的00830隨者指數公司編製規則調整，今年4月進行成分股比重更新，00830成份股前三大分別為 NVIDIA、博通跟超微，其中輝達比重約16%，調整過後更有利於享受AI成長動能，這次搭著美股科技 ETF 的百億美元資金活水，有望加持00830的上漲動能。

至於股價一飛衝天的輝達到底能漲到哪裡?法人分析，NVIDIA 在AI領域可以說是打遍天下無敵手，和台積電同樣擁有市場定價權，加上 NVIDIA 有提升算力的秘密武器，AI發展現在才剛開始起步，未來有長達10年以上的發展空間，透過持有「含輝」的ETF成為輝達股東，是近期最熱門的投資秘訣。

觀察市場上目前持有輝達比重較高的前十檔 ETF，近一年報酬前五名分別是：00830的64%、兆豐洲際半導體（00911）的59.6%、國泰北美科技（00770）則是53.1%、統一FANG+（00757）的52.5%和富邦未來車（00895）的48%，其中，00830在各期間報酬表現皆領先。

00830自去年AI起漲時受到市場關注，雖然不是含輝量最高的一檔，但年報酬在所有含有 NVIDIA 成份股的 ETF 中表現卻是第一名，ETF 達人說明，因為00830是全台唯一追蹤美國費半指數的 ETF，費半指數可以說打包了美國大型科技股，是AI趨勢的最大受惠者，相較其他僅聚焦上游或中小型科技股的 ETF，來的更有優勢，專家也建議定期定額增加00830張數，是投組中成長型的首選標的。

ETF NVIDIA 輝達

延伸閱讀

王雪紅：與輝達有很好合作 7月HTC將舉行生態系發布會

NVIDIA憑什麼市值稱王？ 因黃仁勳掌握科技大勢、放膽押注

台股衝新高 寫六大亮點…23,000點關卡達陣

輝達市值世界第一！黃仁勳身價日增1300億 全球富豪排第11名

相關新聞

NVIDIA 迎百億活水加持 這檔 ETF 坐等抬轎

美股重量級科技 ETF-SPDR（代號：XLK）宣布，21日收盤起，其追蹤的標普科技精選產業指數將進行成份股權重調整，大...

台股狂噴都沒跟到！網勸買台積電後「1步驟」必勝 他曝市值型ETF是正解

股票投資是門大學問，不只要懂得觀察市場走向，還得分析公司營運展望等。PTT網友抱怨，他買股眼光不夠精準，這波重電、營建、機器人、低軌衛星、記憶體模組類股上漲，他通通沒有跟到，導致心情鬱悶，好奇「怎麼走在正確的投資路上？」其他人建議，「買台積電再刪掉看盤軟體」，還有人簡單明瞭直說，「買市值型ETF就好」。

00882跌了就來怪我？ 不敗教主：買150張壓壓驚！感謝提醒

前幾天有人看到00882下跌，就馬上來怪我。關我何事？我馬上買來壓壓驚！

00713獲利了結鴻海（2317）、臻鼎（4958）持有期間漲幅驚人！ 達人：剛好這兩檔我都有

元大台灣高息低波（00713）半年度成分股調整，相關變動將自6月19日交易結束後生效...

00901、00907追蹤指數成分股調整

永豐投信兩檔台股ETF 6月19日進行指數成份股定期調整，依臺灣指數公司資料，永豐智能車供應鏈ETF（00901）追蹤之...

歷史填息紀錄百分百 0056規模突破3,000億

國內首檔高股息ETF元大高股息（0056）連續第14年配息且填息，成為存股領息資產配置重要一環，更是推動國人從存個股轉向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。