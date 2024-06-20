NVIDIA 迎百億活水加持 這檔 ETF 坐等抬轎

美股重量級科技 ETF-SPDR（代號：XLK）宣布，21日收盤起，其追蹤的標普科技精選產業指數將進行成份股權重調整，大幅拉高輝達（NVIDIA）權重，專家分析，國泰費城半導體（00830）前幾個月早已調整輝達比重，將是這一波股價被抬轎的焦點，這幾日已有法人大戶注意到這個好消息，放大00830交易量。

理財專家表示，投信業的 ETF 專家團隊早已提前發掘AI趨勢下，由 NVIDIA 引領的巨大商機，國泰投信發行的00830隨者指數公司編製規則調整，今年4月進行成分股比重更新，00830成份股前三大分別為 NVIDIA、博通跟超微，其中輝達比重約16%，調整過後更有利於享受AI成長動能，這次搭著美股科技 ETF 的百億美元資金活水，有望加持00830的上漲動能。

至於股價一飛衝天的輝達到底能漲到哪裡?法人分析，NVIDIA 在AI領域可以說是打遍天下無敵手，和台積電同樣擁有市場定價權，加上 NVIDIA 有提升算力的秘密武器，AI發展現在才剛開始起步，未來有長達10年以上的發展空間，透過持有「含輝」的ETF成為輝達股東，是近期最熱門的投資秘訣。

觀察市場上目前持有輝達比重較高的前十檔 ETF，近一年報酬前五名分別是：00830的64%、兆豐洲際半導體（00911）的59.6%、國泰北美科技（00770）則是53.1%、統一FANG+（00757）的52.5%和富邦未來車（00895）的48%，其中，00830在各期間報酬表現皆領先。

00830自去年AI起漲時受到市場關注，雖然不是含輝量最高的一檔，但年報酬在所有含有 NVIDIA 成份股的 ETF 中表現卻是第一名，ETF 達人說明，因為00830是全台唯一追蹤美國費半指數的 ETF，費半指數可以說打包了美國大型科技股，是AI趨勢的最大受惠者，相較其他僅聚焦上游或中小型科技股的 ETF，來的更有優勢，專家也建議定期定額增加00830張數，是投組中成長型的首選標的。