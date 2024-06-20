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ETF市場熱 櫃買掛牌達90檔總規模2.55兆元

中央社／ 記者何秀玲台北20日電

ETF規模持續成長，櫃買中心統計，截至今年6月17日止，共90檔ETF在櫃買市場掛牌交易，總資產規模達新台幣2.55兆元，和去年底2.01兆元相較，成長26.87%。

同一期間，上櫃ETF總成交金額來到1.37兆元，成交日均值達126.66億元，相較去年日均值51.76億元大幅成長144.71%，顯示上櫃ETF交易熱絡。

櫃買中心透過新聞稿表示，因ETF商品種類多元，風險及屬性也不相同，投資人投資ETF宜審慎注意相關風險，考量自身投資需求、風險承受度及財力狀況，選擇適合的ETF商品，並運用多元資產配置策略，以分散投資風險。

以廣受投資人青睞的債券ETF為例，買賣前應先了解相關利率風險、信用風險及匯率風險等資訊。櫃買中心提醒，債券ETF屬於固定收益商品，多數債券ETF皆有配息機制，惟應留意配息率不代表報酬率，歷史配息率亦不代表未來配息率，而是於評價日根據當時可分配收益，決定是否配息及可分配金額。

此外，櫃買中心指出，ETF淨值會因市場因素波動，因此報酬率無法與定存利率直接相互比較。

ETF 債券ETF 櫃買中心

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