00882跌了就來怪我？ 不敗教主：買150張壓壓驚！感謝提醒
奇怪了，股票跌了就來怪我？
前幾天有人看到00882下跌，就馬上來怪我。關我何事？我馬上買來壓壓驚！
先買150張，等有人再怪我時我就繼續加碼。
股票是中信投信發行的，我是中信金的大股東，你要怪我就隨便你了，我認命就是了...
你永遠是對的，都是我的錯。
中午我要去吃吃巴菲特牛排，彌補我受傷的小小心靈。
感謝你提醒我00882下跌，感謝00882幫我的牛排買單！
別跟單喔，我獲利了結也不會講！
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