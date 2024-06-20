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00882跌了就來怪我？ 不敗教主：買150張壓壓驚！感謝提醒

聯合新聞網／ 陳重銘
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

奇怪了，股票跌了就來怪我？

前幾天有人看到00882下跌，就馬上來怪我。關我何事？我馬上買來壓壓驚！

先買150張，等有人再怪我時我就繼續加碼。

股票是中信投信發行的，我是中信金的大股東，你要怪我就隨便你了，我認命就是了...

你永遠是對的，都是我的錯。

中午我要去吃吃巴菲特牛排，彌補我受傷的小小心靈。

感謝你提醒我00882下跌，感謝00882幫我的牛排買單！

別跟單喔，我獲利了結也不會講！

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00882中信中國高股息 ETF

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