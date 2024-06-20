ETF七強 股價、規模創高

台積電偕同電子權值股上攻，推升加權指數昨（19）日收23,209點，再創新高，台股ETF跟著吃香喝辣，行情創新高之際仍有近百億元資金加碼，其中最具指標的元大台灣50獲約60億元買盤加持，助攻規模衝上新高4,190億元、元大高股息（0056）首度跨過3,000億元大關來到3,010億元，台股ETF七強收盤價及規模統統改寫新篇章。

台股ETF七強（規模千億元以上）領銜主演，昨日規模同步改寫新高，依序為元大台灣50的4,190.8億元、元大高股息3,010.44億元、國泰永續高股息2,972.13億元、復華台灣科技優息2,327.21億元、群益台灣精選高息2,284.14億元、元大台灣價值高息1,900.68億元、富邦台50的1,083.78億元，其中市值型ETF的元大台灣50獲60.2億元淨申購、富邦台50也有4.9億元淨申購，意味市場對台股後市充滿期待。

指標台股ETF上演慶祝行情

指標ETF衝刺，台股昨日ETF淨流入98.6億元，推升總規模首度突破2.3兆元，共有21檔台股ETF規模同步改寫新高，占62檔中的33.8%。

在價格表現上，台股ETF七強等共44檔台股ETF收盤價跟著台股一同改寫新紀錄，占62檔中的70.9%，元大台灣50收187.95元、元大高股息41.52元、國泰永續高股息23.83元、復華台灣科技優息21.52元、群益台灣精選高息26.98元、元大台灣價值高息10.29元、富邦台50收110.25元，代表多數台股ETF持有人都跟著賺錢。

市價百元以上增加兩檔，元大電子攜手富邦臺灣加權正2加入百元俱樂部，分別收在102.8元和101.6元，推升總檔數來到九檔，也刷新台股ETF最佳表現紀錄。

元大高股息規模突破3,000億元，再度為高股息ETF寫下新里程碑，連續第14年配息且填息紀錄深受市場信任；截至今年第2季，成立以來累計配息達23.04元，已接近發行價格25元，超越後將為首檔達成此存股目標的高股息ETF。

元大投信指出，ETF具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，據集保結算所統計至6月14日，上市櫃股票/ETF投資人數前十大已半數為台股ETF，證交所5月定期定額交易戶數前十大亦有八檔是台股ETF，突顯台股投資人從存個股轉向存ETF的結構性變化，持續推升台股ETF整體規模。