半導體ETF 後勁十足

台股昨（19）日再創歷史新高，半導體指數收漲3.5%表現最強，昨天股價飆新高的台股ETF前十大中，半導體相關ETF占四檔，科技型也少不了半導體持股，整體AI多頭前景來勢洶洶。法人建議，半導體黃金十年趨勢亮眼，可長線布局。

根據CMoney統計至19日止，計有38檔台股原型ETF股價創收盤新高。觀察近一個月績效表現，創新高ETF漲幅排名前十大名單中，半導體ETF整體進榜檔數最多。其中，新光臺灣半導體30 ETF近月漲16.6%表現最佳、富邦科技ETF、富邦台灣半導體ETF表現第二、第三，其他國內半導體ETF包括中信關鍵半導體、兆豐台灣晶圓製造等ETF也擠進前十強。

新光投信表示，台股除台積電外，其他大型權值股帶頭衝，多頭輪動格局完整且攻勢強健，加上輝達（NVIDIA）18日榮登全球市值王寶座，受惠AI趨勢與NVIDIA的關鍵企業，包括台積電、鴻海、聯發科等，未來業績有望持穩向上，近期股價率先衝出，預估未來與台積電相關之半導體供應鏈，業績表現將繼續「點AI成金」，股價中長線表現大有可為，建議投資人直接布局半導體或科技ETF ，掌握台股多頭攻勢衝一波。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，台股這波驚驚漲，主要來自美科技股強勢演出，由於美降息預期升溫，美科技股大漲，費半指數已一路上衝，今年以來累計上漲超過36%、明顯超越科技股為主的那指、標普。

展現出AI大潮下，全球半導體依舊維持多頭格局不變，最直接受惠是國內AI半導體股，包括先進製程的台積電、AI晶片的聯發科等，近期股價紛紛強勢領攻，未來只要美國AI相關股輪動不變，國內整體半導體族群受惠資金簇擁，在比價效應下，未來將有望帶動整體評價回升，中長線續漲空間大。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，受惠AI大趨勢，相關應用逐步兌現，AI應用商機與需求擴大提振半導體產業復甦力道，台灣半導體相關廠商也跟著受惠，主因台灣是全球極少數擁有完整的半導體上、中、下游產業鏈之地，在AI晶片的製造與封裝為全球重要指標，整體半導體產業成長動能可期。