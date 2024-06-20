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四檔ETF 換股名單大公開

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
元大台灣高息低波追蹤特選高股息低波動股價指數，調整將納入及刪除各15檔。 （聯合報系資料庫）
元大台灣高息低波追蹤特選高股息低波動股價指數，調整將納入及刪除各15檔。 （聯合報系資料庫）

元大台灣高息低波（00713）、永豐優息存股、新光臺灣半導體30以及永豐智能車供應鏈等四檔台股ETF追蹤指數定期審核結果出爐，合計規模為843.3億元，成分股納入和刪除變動將自6月19日交易結束後生效，個股中以長榮航獲得兩檔ETF納入最受矚目。

元大台灣高息低波追蹤特選高股息低波動股價指數，調整將納入及刪除各15檔。永豐優息存股追蹤特選臺灣優選入息存股指數，調整將新增和刪除各五檔。新光臺灣半導體30追蹤臺灣全市場半導體精選30指數，調整將新增和刪除各一檔。永豐智能車供應鏈追蹤特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數，將新增和刪除各五檔成分股。

此次調整規模771.87億元的元大台灣高息低波上，換股檔數比例為30%，半年度成分股定審主要調節AI股，轉進金融股。成分股將納入亞泥、三陽工業、億光、漢唐、長榮航、京城銀、新產、統一證、華南金、中信金、聯詠、中磊、中租-KY、中鼎、裕融；成分股刪除中碳、長榮鋼、汎德永業、光寶科、鴻海、仁寶、京元電子、榮運、日月光投控、臻鼎-KY、瀚宇博、台郡、啟碁、群電、至上。

面對AI概念股自2023年以來的上漲，00713追蹤指數持續進行獲利了結調整，大幅挹注已實現資本利得，提升未來潛在配息能力，包含京元電子自納入以來漲幅高達222%、長榮鋼123.7%、仁寶106.0%、群電97.8%、鴻海94.6%。

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