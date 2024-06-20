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台股ETF 規模 衝破2.3兆

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

今年台股加權指數屢創新高，帶動台股ETF規模突破2.3兆元關卡，今年來增幅就超過7,500億元，市場上台股ETF超過50檔，而AI議題帶動績效走高，今年來最賺錢的是科技相關的產業型ETF以及市值型ETF，後者長期投資有機會滾進大財富。

所謂市值型ETF就是以市值規模、即公司大小做篩選，天然的汰弱留強，選進來的股票為市場上最具代表性的大公司，走勢通常能代表整個市場，跟大盤指數貼近。產業型ETF則以產業來篩選，如果看好某個產業又不想單壓一檔股票，就可以用相關ETF作替代。

台股ETF今年來績效
台股ETF今年來績效

富邦投信表示，以長期投資來說，每個時期興盛、市場關注的產業不同，像是疫情時期有疫情概念股，現在AI技術突破有AI概念股，但今天的熱點也可能是明天的低點，產業型ETF相對不一定適合抱長期。

對投資人來說，要滾出大財富就要把每一分錢投到股市參與成長，最好就是選擇市值型ETF，例如投向追蹤台灣50指數的富邦台50（006208）及元大台灣50，不管市場上熱門的產業是哪一個，永遠抱著台灣最大、最有競爭力的50家公司股票。

例如，十多年前台積電還不是護國神山、在指數裡占比不到20%，但是到了現在占比已逾五成，對投資人來說要在十多年前堅定投資台積電不容易，但選擇市值型ETF穩定存股，就能直接投向台灣最有成長機會的公司。

台灣市值型ETF大同小異，選擇ETF可以以內扣費用來衡量，費用愈低等於幫投資人省下更多投資成本，目前相關ETF中以006208的費用相對低，也反映在績效上，目前也是市值型的第一名。

國泰台灣5G+經理人蘇鼎宇指出，AI浪潮席捲全球，台灣的供應鏈正是核心關鍵，投資台灣電子科技龍頭的國泰台灣5G+，持有AI供應鏈的比重達96%，等同透過一檔ETF，就可完整掌握AI趨勢，又能分散風險，畢竟在各種AI概念股題材不斷下，光押寶單一個股風險較大，容易錯失其他輝達概念股的亮眼表現。

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