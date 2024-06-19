0056規模突破3000億元 規模、市價雙雙改寫新高

國內首檔高股息ETF-元大高股息（0056）連續第14年配息且填息紀錄深受市場信任，成為存股領息資產配置重要一環，更是推動國人從存個股轉向ETF的重要推手，帶動整體高股息ETF受益人數大幅成長，規模正式突破3,000億，再度為高股息ETF寫下全新里程碑，今日規模來到3,010億元，市價收上41.52元，雙雙改寫成立新高。

0056是國內唯一「採預測未來一年現金殖利率選股」的高股息ETF，透過簡單透明的選股邏輯，為投資人追求具備高股息特色且跨越多空考驗的投資成果，至今年第2季，成立以來累計配息達23.04元，已接近發行價格25元，超越後將為首檔達成此存股目標的高股息ETF。

元大投信指出，ETF具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，據集保結算所統計至6月14日，上市櫃股票/ETF投資人數前十大已半數為台股ETF，證交所5月定期定額交易戶數前十大亦有八檔是台股ETF，突顯台股投資人從存個股轉向存ETF的結構性變化，持續推升台股ETF整體規模。

0056於2022年12月新增成分股檔數至50檔、2023年5月改為季配息，從追蹤標的指數風險分散性，以及收益分配頻率符合市場需求，持續與時俱進。隨著台股企業獲利成長，0056的歷史配息金額呈現增長趨勢，2023年全年每股配息2.2元，是成立初期的兩倍以上，今年前兩季已合計配息1.49元。

元大投信指出，隨高股息ETF檔數、規模持續增加，投資人也不再僅以配息率高低作為唯一考量，除了配息率不等於報酬率外，更重要是投信官網所揭露的「ETF淨值組成」，更能有效看出該ETF的指數投資策略，是否能長期挹注股利所得與資本利得累積成長。

依元大投信官網揭露，至6月19日0056帳上包含股息收入的可分配收益為4.69元，除可提供未來配息穩定基礎，以目前標的指數息率估算，若指數走勢持續跟隨台股獲利成長，收益分配金額亦具備增長能力。