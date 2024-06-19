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0056規模突破3000億元 規模、市價雙雙改寫新高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
元大高股息（0056）連續第14年配息且填息紀錄深受市場信任，成為存股領息資產配置重要一環。 示意圖／聯合報系資料照片
元大高股息（0056）連續第14年配息且填息紀錄深受市場信任，成為存股領息資產配置重要一環。 示意圖／聯合報系資料照片

國內首檔高股息ETF-元大高股息（0056）連續第14年配息且填息紀錄深受市場信任，成為存股領息資產配置重要一環，更是推動國人從存個股轉向ETF的重要推手，帶動整體高股息ETF受益人數大幅成長，規模正式突破3,000億，再度為高股息ETF寫下全新里程碑，今日規模來到3,010億元，市價收上41.52元，雙雙改寫成立新高。

0056是國內唯一「採預測未來一年現金殖利率選股」的高股息ETF，透過簡單透明的選股邏輯，為投資人追求具備高股息特色且跨越多空考驗的投資成果，至今年第2季，成立以來累計配息達23.04元，已接近發行價格25元，超越後將為首檔達成此存股目標的高股息ETF。

元大投信指出，ETF具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，據集保結算所統計至6月14日，上市櫃股票/ETF投資人數前十大已半數為台股ETF，證交所5月定期定額交易戶數前十大亦有八檔是台股ETF，突顯台股投資人從存個股轉向存ETF的結構性變化，持續推升台股ETF整體規模。

0056於2022年12月新增成分股檔數至50檔、2023年5月改為季配息，從追蹤標的指數風險分散性，以及收益分配頻率符合市場需求，持續與時俱進。隨著台股企業獲利成長，0056的歷史配息金額呈現增長趨勢，2023年全年每股配息2.2元，是成立初期的兩倍以上，今年前兩季已合計配息1.49元。

元大投信指出，隨高股息ETF檔數、規模持續增加，投資人也不再僅以配息率高低作為唯一考量，除了配息率不等於報酬率外，更重要是投信官網所揭露的「ETF淨值組成」，更能有效看出該ETF的指數投資策略，是否能長期挹注股利所得與資本利得累積成長。

依元大投信官網揭露，至6月19日0056帳上包含股息收入的可分配收益為4.69元，除可提供未來配息穩定基礎，以目前標的指數息率估算，若指數走勢持續跟隨台股獲利成長，收益分配金額亦具備增長能力。

元大投信並提醒，高股息ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自淨值扣除，應一併留意淨值之變動。各次實際配息金額依收益分配公告而定，可能受市場變化及成分股股利政策影響而低於或超過前期，不宜以單次配息率高低推估該ETF未來會維持一樣的配息率，投資前應謹慎評估價格波動及配息金額變動風險，以長期配息記錄作為參考標準。

0056成立以來各年度績效及填息交易日數。資料來源：Lipper、元大投信，採含息報酬計算統計至2024年5月。0056成立於2007/12/13、2024年統計至5月底，兩年度均非完整年度
0056成立以來各年度績效及填息交易日數。資料來源：Lipper、元大投信，採含息報酬計算統計至2024年5月。0056成立於2007/12/13、2024年統計至5月底，兩年度均非完整年度
0056規模正式突破3,000億，再度為高股息ETF寫下全新里程碑，19日規模來到3010億元，市價收上41.52元，雙雙改寫成立新高。資料來源：元大投信
0056規模正式突破3,000億，再度為高股息ETF寫下全新里程碑，19日規模來到3010億元，市價收上41.52元，雙雙改寫成立新高。資料來源：元大投信

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