他想把00878換00919！一票人勸阻 過來人曝：換完少賺20萬

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友想買00919。聯合報系資料庫
網友想買00919。聯合報系資料庫

台股19日盤中站上23,000點，台積電突破960元，0056突破41.33元新高，00878突破23.67元新高，00919再次站上27元。PTT網友想將00878的持股賣出，改買00919，其他人則建議，「不用換，直接組起來」，換來換去只是浪費手續費罷了。有過來人坦言，他在三月換股，現在卻少賺了20萬。

一名網友在PTT發文表示，他考慮領完00878的配息後獲利了結，因為長抱多年成長速度緩慢，近一兩年科技業浪潮更明顯，雖然00878很穩定，但00919的配息和報酬顯得更積極一點，兩檔相比00919都略勝一籌。

該網友詢問，「00878屬於比較平穩的一點，慢慢領息，不溫不火的，我覺得可以挪一些資金到00919，相對就是一個比較保守和一個比較活躍的配置，大家會覺得挪一部分錢到00919就好，還是應該要將資金全部轉移過去呢？」

其他人則留言「不用換直接組起來就好，除非你沒現金加碼了」、「不是一樣的東西嗎？」、「過去的所有績效都已經反映在市價上了，換股就是繳稅」、「滿無聊的，你就繼續存就好了」、「00919沒好到值得用00878去換」、「假存股，真價差仔」、「這很簡單，你下次拿到00878的配息就拿去買00919，然後00919的配息再拿回來買878，初代永動機就完成了」。

還有人說「換不換都沒差，全部都買起來」、「兩個都買」、「ETF換ETF，你手續費很好賺」、「你要買00919的話就是另外生資金來買，不要動00878，你要動00878那你不如換更抗跌或更積極的標的」、「如果在意成長速度，那00878絕對不是首選」、「又要高股息又要高成長就買聯發科」、「過來人建議不要，我三月00878全換00919剛好00940之亂，現在來看少賺20萬」。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 PTT 台股 高股息

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