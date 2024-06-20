台股狂噴都沒跟到！網勸買台積電後「1步驟」必勝 他曝市值型ETF是正解

股票投資是門大學問，不只要懂得觀察市場走向，還得分析公司營運展望等。PTT網友抱怨，他買股眼光不夠精準，這波重電、營建、機器人、低軌衛星、記憶體模組類股上漲，他通通沒有跟到，導致心情鬱悶，好奇「怎麼走在正確的投資路上？」其他人建議，「買台積電再刪掉看盤軟體」，還有人簡單明瞭直說，「買市值型ETF就好」。

一名網友在PTT發文詢問「怎麼判斷自己走在正確的投資路上？」他去年初入股市，自認美國聯準會將降息，加上沒有深入研究AI供應鏈、不看好人形機器人近期發展等，選擇買進消費性電子，沒想到降息時間不斷延後，途中他也不願認輸買進其他持股，最終導致近期大漲的類股都沒有跟上。

該網友說，「我得承認這波操作確實很醜，萬9到兩萬二才從黑翻紅，又因為二季度屬消費性電子淡季，所以過去持股像死魚，但在另一部分，我認為自己才初入股市，景氣有週期，股市永遠有新題材，這次就當作學經驗，所以想問各位曾經做股票做到懷疑人生時，都是怎麼確定自己走在正確路上以及度過的？」

其他人留言「買台積跟輝達」、「台積電跟輝達，其他不用買」、「不然你買正2照樣賺爆」、「我都長期投資，不做波段、真的有喜歡或看好就買，就沒這個問題」、「你只要能牢牢抓住你懂的，不要在你不了解的狀況下 , 你每個都想賺都想去碰」、「新手入市，有興趣學主動投資的，建議八成資金買ETF，兩成才拿出來玩個股，經歷過一個大型修正後，有把握再增加個股比重」。

還有人留言「折騰半天，道路不就擺在市值型ETF上」、「當我發現我買00919一直賺錢，我就知道我在正確道路上」、「怎麼不ALL IN台積電輝達就好」、「買市值型，雖然不會讓資產快速暴增，但是不會輸」、「不需要判斷，只要兩步驟，all in GG，刪app」。