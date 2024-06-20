00632R天天創新低！他不甘心停損 網勸：要損益兩平得等這時機

元大台灣50反1（00632R）近期賣況熱絡，不過有投資人抱怨，手上的庫存持股股價從10幾塊掉到3塊左右，台股天天創新高，反一卻天天創新低，但他又不甘心停損賣出。其他人坦言，「買反一是很垃圾的選擇，跌的時候你不會賺多少，漲的時候反而賠很多」，還有人說「損益兩平可能要等金融海嘯」。

一名網友在PTT發文表示，他手中持有00632R持股，已經買進很久，數年前開戶時，營業員告訴他當時台股是高點，定期定額買入反一不會輸，後來該名營業員離職，反一股價直直落，如今台股天天創新高，反一卻天天創新低，他又不甘心停損，認為台股漲越高大幅修正機率越大。

該網友詢問，「反一有沒有反分割機制？最怕反一淨值低於2元被迫下市，這樣數年心血就毀於一旦，如果能反分割，至少淨值可以翻倍，只要這支ETF能續命，就有機會凹到贏」，他坦言不可能停損，他認為沈沒成本過高，只希望損益兩平出場。

其他人則留言「你的營業員朋友是不是某營政論節目看太多了」、「反一三井都停損了 你在幹嘛」、「都知道是沉沒成本了，還不敢停損？」、「買反一等下市吧」、「怕高點可以選擇部份獲利了結，然後錢進防禦性股票或美債etf」。

還有人留言「下市而已，沒有什麼」、「它裡面就是台指期貨，沒有什麼不會斷頭這種事，只是槓桿很低，只會跌到讓你的錢變的跟斷頭沒二樣而已」、「放空不都玩波段的嗎，定期定額是哪招」、「買這種賺了要跑，虧了更要跑，怎麼會放到現在？」