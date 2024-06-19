個股會怕就買00929、00919、00878、00713！ 小師傅：連ETF都怕就放定存被通膨吃掉
最近股市天天漲，身邊沒有投資的朋友都開始問我現在是不是可以開始買股票。我說隨時都可以買，只要自己做好資金控管，不要看到一直漲就覺得它不會跌下去然後直接all in。
大盤如果真的往下，你就沒資金攤了，你永遠要留資金以防萬一。他們又問，買股票會不會很危險，感覺好像都會賠錢。
我說你會怕，那就買ETF（0056、00929、00919、00878、00713），不要買個股。他又擔心的問，投資ETF是不是也有風險啊？
我的回答是，如果你連買ETF都會擔心，那就乾脆做定存或者儲蓄險就好了啦，反正放在裡面溫水煮青蛙，慢慢地被通膨吃掉購買力，好像也沒感覺在賠錢。投資老話一句：投資一定有風險，股票基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。想賺錢就必須承擔一定的風險，只是風險大小的問題。
ETF本來就是一籃子股票，已經幫我們分散風險，我就是不想花很多時間去研究個股，然後最後可能還是賠錢。要的就是這筆錢穩穩放著，每年都會分出這些股息給我。
持有高股息ETF到現在也一年多了，每年配息也有140多萬了，抱得很舒服，領得很爽，真的沒在後悔的。謝謝過去的自己願意支持並相信878、929、919穩穩配息。
免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。
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