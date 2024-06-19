個股會怕就買00929、00919、00878、00713！ 小師傅：連ETF都怕就放定存被通膨吃掉

最近股市天天漲，身邊沒有投資的朋友都開始問我現在是不是可以開始買股票。我說隨時都可以買，只要自己做好資金控管，不要看到一直漲就覺得它不會跌下去然後直接all in。

大盤如果真的往下，你就沒資金攤了，你永遠要留資金以防萬一。他們又問，買股票會不會很危險，感覺好像都會賠錢。

ETF本來就是一籃子股票，已經幫我們分散風險，我就是不想花很多時間去研究個股，然後最後可能還是賠錢。要的就是這筆錢穩穩放著，每年都會分出這些股息給我。

持有高股息ETF到現在也一年多了，每年配息也有140多萬了，抱得很舒服，領得很爽，真的沒在後悔的。謝謝過去的自己願意支持並相信878、929、919穩穩配息。

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