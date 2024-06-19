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美股重量級ETF將增加Nvidia權重…有望灌進百億美元！ 達人：00830很有機會被抬轎

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

Nvidia將迎來百億美元活水，10檔ETF被抬轎？這檔AI最純，報酬最衝！

只有Nvidia能超越Nvidia；毫無疑問，Nvidia正式躍身全球市值王，市值3.34兆美元，首次超越微軟，Nvidia成全球市值最大公司。

此外，美股重量級ETF，道富環球（SSGA）發行的科技精選產業SPDR基金（代號：XLK），即將調整成分股，Nvidia權重將從目前僅6%拉高至約21%，預期該ETF，將買進110億美元的Nvidia股票，等於Nvidia將迎來百億美元的活水。

在台灣，我們也可以透過ETF跟上這波抬轎潮，不過，知美發現，過去一年來，AI浪潮下，是強者恆強的局面，主要還是Nvidia等科技股領軍，帶動美股創高，但Nvidia持有越多的ETF，真的表現就是第一名嗎？

答案：錯！還是要回到，「你投資的AI有幾趴？」你夠不夠「純」！

知美對比，市面上Nvidia權重超過10%的幾檔ETF，其中可以發現，Nvidia持有越多，不一定績效最好！

例如：00895 富邦未來車

雖然持有Nvidia超過25%，但近一年來報酬為48.03%

反觀，00830 國泰費城半導體

持有Nvidia約16.5%，但近一年報酬來到64%，表現最佳！

可見這波AI發展，半導體是絕對不能錯過的產業與投資機會，國泰費城半導體00830除了有Nvidia之外，也包括博通、超微、高通、台積電等公司，是囊括整個半導體產業最核心的上中下游供應鏈；所以才會在這波AI角力當中，脫穎而出！

隨著這次美股重量級ETF調整，Nvidia投資活水注入，00830很有機會被抬轎。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00830國泰費城半導體 AI ETF NVIDIA 輝達

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