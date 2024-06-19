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台股2萬3…空手想投資又不敢怎辦？ 達人：00933B「板凳坐久了就是你的」

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

為什麼你一定要投資

雪倫家附近的建案漲得沒天沒理，一坪開到100萬，公設比高達36% 最近竟然還聽到銷售六成，頂樓戶已出售封戶。

光靠傻存錢是無法拉近買房的距離，只會愈離愈遠。

如果假日想請家人吃頓好料的，像是凱菲屋一個人的費用也要1,980元！

面對殘酷的現實，只有投資才有機會拉近一點點的距離，不投資是完全沒有機會啊。

雪友可能會想問：現在台股二萬多點，就算想買巿值ETF，像是0050也高達183元，買巿值二哥006208也要106元，不看還好，看到這二檔的價格又覺得心酸，而且現在台股相對高點，再入手說真的會有點膽戰心驚。

有沒有在現在這個時機點，投資起來相較能讓心理踏實一點的標的呢？

我想，這答案應該是多數雪友從去年聽到現在可能聽到耳朵快長繭的債券ETF了。

為什麼雪倫這一陣子敢勇敢的大膽布局00933B是因為：

產品穩

投資全球知名大型銀行，像是高盛、富國銀行、美國銀行、摩根大通所發行的金融債，持有的都是A級金融債，具類公債的安全性。大家可以想像就像我們買國泰金發行的債，這樣一比喻是不是較能理解呢？

債息香

最近一次公告配息0.072元， 以6.18收盤價16.99元換算下來的年化殖利率達5%，可以打敗一堆金融股，甚至可媲美高股息ETF的配息水準了，夠不夠香

未來資本利得

FED幾乎可以說是明示加暗示不會再升息，也就是說現在的債券價格已經差不多了，待未來FED降息（利率與債券價格呈反向關係），就可以預期會有更香的資本利得了。

除了以上原因，雪倫投資00933B主要還是它是月月配債券ETF較好規劃現金流。

雪倫提醒投資債券ETF一定要有耐心，不用借貸投資「板凳坐久了就是你的了」。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00933B國泰10Y+金融債ETF 月配息 資本利得 降息

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