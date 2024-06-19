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00936為何貼息賠錢？教主「ETF會跟淨值走」：自己趕著當韭菜能怪誰

聯合新聞網／ 陳重銘
6月迎來ETF除息潮，是否要趁機上車，可以先看看淨值再考慮。台股示意圖／聯合報系資料照
6月迎來ETF除息潮，是否要趁機上車，可以先看看淨值再考慮。台股示意圖／聯合報系資料照

如果自己長得像韭菜，表現得也像韭菜，可以怪別人收割你嗎？

ETF的股價絕對會跟隨淨值溢價太高千萬不要追。

我教大家怎樣看大幅溢價，連上台新投信官網，ETF專區找到「即時估計淨值」，這是最新的淨值，股市交易期間每15秒會更新一次。

然後你就可以看到「折溢價跟幅度」，目前溢價幅度為1.82%，也就是你會買貴1.82%。

看看同樣圖片上另一檔，是台新投信發行的00947，溢價只有0.44%，為甚麼00936溢價高達1.82%，除息前還高達6%。你要思考。你有空看一下台新投信其他ETF的溢價幅度，你就知道00936過去幾天絕對不正常，今天一樣不正常，你還敢追嗎？

從昨天除息後，00936溢價就持續回歸，因為已經開放申購了，我看到了明天溢價就會回到正常的零點幾%。

一批韭菜就這樣被收割了，但是到底要怪誰呢？

◎本文內容已獲不敗教主-陳重銘授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00936台新臺灣永續高息中小型ETF 00947台新臺灣IC設計 淨值 溢價

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