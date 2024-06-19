50萬以下想存ETF...首推006208、00850、00692！達人：搭上00733守備範圍更廣

身為一個小資族，有了一筆積蓄之後，打算開始學習投資ETF。但台股的ETF有兩百多檔，而且每一檔的選股邏輯和特性都不一樣，著實讓人不知從何下手。光是要選擇市值型ETF或高股息型ETF，就讓人陷入選擇困難。至於要選哪一種類型？我會以50萬作為分水嶺。

50萬以下建議投資市值型ETF，因為市值型累積本金速度比高股息更快，超過50萬之後，再考慮加入高股息，偶爾可以享受配息帶來的好處。

我推薦以下3檔市值型ETF，只要擇一定期定額買進，長期而言都能享有不錯的報酬。

這三檔ETF分別是：

富邦台灣采吉50基金（006208）－這檔ETF跟0050的成分股一樣，但手續費比較便宜 元大臺灣ESG永續（00850） 富邦公司治理（00692） 另外可以考慮加入：富邦臺灣中小（00733）

如果你抗風險的能力夠的話，可以考慮把00733也加進投資組合當中，接下來會說明00733的特殊用途，要不要買進全看個人的報酬／風險偏好。

依總管理費排序：006208<00692<00850<00733

前面三者的總管理費都和市面上其他的ETF相差無幾，倒是00733的總管理費高出不少，不過這檔ETF的動能選股，可以替投資組合增加不少報酬，在能達到高報酬的前提之下，收貴一點的內扣費用也算合理。

前面三檔ETF的報酬率沒有差很多，其中00850略勝一籌，但00733很明顯超越三者，近五年的累積報酬率來到348%，是前三者的三倍，使用得當能夠快速累積資產。

這四檔都是市值型ETF，但如果你還是有一點點在意配息，可以考慮00850和00692這兩檔ETF，其中00850這檔ETF是這四檔ETF之中，能唯一夠領季配息的ETF，其餘三檔都是半年配。

不管是00850還是00692的標準差都略低於006208，如果你是很在乎風險的投資人，這兩檔ETF皆優於006208。

而00733的標準差則明顯高於其他三者，所以我把這檔當作是附加型ETF，用得好可以幫你增加報酬率，但波動率很高，全看個人的風險偏好。

（標準差：在財務理論上，標準差被視為量度風險的指標，標準差愈大，投資組合回報即愈波動，該組合的風險即愈高。）

簡單來說，夏普值越高的投資組合表示在相同的風險下的收益較佳。

00850、00692的夏普值皆高於006208一些些，可以得知這兩檔ETF可以用更低的風險，獲得略高於006208的報酬。

（夏普值：（報酬率－無風險利率）／標準差，用來衡量投資組合每單位風險所獲得的額外報酬，例如夏普值為0.7，若投資組合要產生7%的報酬率，將需承受10%波動風險。）

結論

如果你是正在朝50萬資金前進的小資族，建議先以市值型ETF為主，達到五十萬的里程碑之後，對ETF有些微的認識後，再開始考慮高股息也不遲。

006208、00850、00692選哪一檔？

這三檔ETF只有些微差異，硬要比較的話，00850及00692的風險比006208還低，但報酬更高一點，可以優先考慮。

但要從00850或00692兩者選一個話，00850的內扣費用是00692的1.6倍，不過風險及報酬皆「略優」於00692，要怎麼選？確實有點困難，全看個人喜好。

希望領高息的投資人，也可以考慮00692，網友笑說是：「0050和高股息的綜合體」。

三檔挑一檔就好

以上三種ETF，都離不開「半導體」、「台積電」、「高市值」這三組關鍵字，而台灣的「超巨大」優秀公司大概就是那幾間，所以重疊的成分股自然不在少數，三組挑一個「定期定額」就好，因爲ETF本身就把風險分散了，再買兩組差不多內容的ETF，實在沒有必要。

能和006208、00850、00692搭配的神經刀

反觀00733這檔ETF，選股邏輯中有一個篩選條件就是避開市值前50大的公司，換句話說，前述三檔ETF的成分股，不少都被00733完美避開，和前三組ETF互相搭配，可以讓整體投資範圍再擴大。

但把00733這檔ETF放進投資組合當中，就像在籃球進攻體系中加入一位神經刀球員，狀態好時，神擋殺神，佛擋殺佛，一旦狀態不佳，就會拖垮整個投資組合的報酬，因此切記不要在景氣過熱的時候買進00733，一旦發現經濟進入衰退，就要儘早出售00733，寧可少賺也不要多賠。

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