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擁 AI 軍火庫 國泰這 ETF 連五日創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰台灣5G+(00881)基金績效表（資料來源：投信投顧公會基金績效評比）
國泰台灣5G+(00881)基金績效表（資料來源：投信投顧公會基金績效評比）

台股今(2024)年以來漲翻天，截至5月底已大漲18.09%，據投信投顧公會數據，今年以來領先大盤的台股原型ETF有17檔，多為「高含積量」的科技或市值型ETF，部分ETF成分股的台積電（2330）占比更高達5~6成。

自2020年基金成立以來，各期表現皆名列台股原型ETF前10名的國泰台灣5G+（00881），以今年以來報酬率25.66%，以及近三個月、六個月報酬率16.51%、31.81%的黑馬之姿，竄升至排行榜前兩名。此外，00881自6月12日以來已連續五日股價創高，19日盤中高點來到25.55元，爆發力十足。

國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇表示，與榜上其他ETF不同，00881不重壓單一個股，最大持股台積電占比約三成，其餘成分股包含「電子六哥」鴻海（2317）、和碩（4938）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）、聯發科（2454）及台達電（2308）等AI概念股。值得注意的是，這些標的也是輝達執行長黃仁勳這次欽點的合作夥伴，00881共計持有近八成的「輝達概念股」。

AI浪潮席捲全球，台灣的供應鏈正是核心關鍵，從IC設計、晶圓代工、電源、散熱、PCB、伺服器代工等產業，都具備高度優勢，可謂「AI軍火庫」。法人表示，投資台灣電子科技龍頭的國泰台灣5G+(00881)，持有AI供應鏈的比重達96%，等同透過一檔ETF，就可完整掌握AI趨勢，基金後市持續看好。

蘇鼎宇補充，除了產業動能強勁外，00881基金規模約新台幣484億元、截至6月14日受益人高達24.3萬人，受到股民高度青睞；6月7日至14日的單日成交均量約1.3萬張，流動性亦佳，國泰投信表示，想跟上這波AI浪潮的投資人，可透過國泰台灣5G+(00881)布局。

AI ETF

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