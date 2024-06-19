美股「三巨頭」爭霸戰白熱化 這九檔 ETF 最受惠
微軟、蘋果、輝達（NVIDIA）近期頻頻上演美股市值龍頭爭霸的車輪戰，輝達首度躍升全球市值王，有九檔海外股票型ETF持有此三巨頭，持股占比合計14~32%不等，今年以來漲勢也表現不俗。
其中，統一FANG+（00757）不只擁抱三巨頭，更因為涵蓋科技十大天王，所以延續去年全年績效王的續航力，勢頭持續猛烈，今年以來漲幅唯一衝破三成，穩坐海外股票型ETF股王寶座。
人工智慧（AI）浪潮席捲全球，帶動相關個股股價漲翻天，蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）和輝達（NVIDIA）市值先後突破3兆美元，據TradingView統計，截至6月18日為止，全球市值排名前三大依次是輝達的3.34兆美元、微軟的3.32兆美元、蘋果的3.29兆美元。券商Strategas數據顯示，這三家科技巨擘合計市值已佔標普500指數權重達到20%以上。
美股市值「三巨頭」誰能率先突破4兆美元，將成為未來一年華爾街的重頭戲。隨著市值王爭霸戰白熱化，有九檔持有此三檔個股的海外股票型ETF直接受惠。
尤其海外股票型ETF股王00757，十檔成分股全是各科技新創龍頭企業，受益高增長性和市場熱度投射，展現大者恆大的優勢，彈升力道與續航力自然比別人強勁。投資人可以透過定期定額、零股持續布局，搭上AI半導體的長線多頭行情。
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