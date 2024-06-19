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00919盤中再次27元、00878創新高、00939站上15元！ 專家：右手真的越來越大隻
00919再次站上27
台股23,000點，台積電突破960，0056突破41.33新高，00878突破23.67新高，00919再次站上27元，00939也順利站上15元了...
孫太不知道該講什麼了，大盤都漲升成這樣了，相信身為投資人的你應該是獲利滿滿才對！（漲成這樣還能投資賠錢的...真的要去面壁了）
別問孫太近期什麼標的比較好：因為都很好！別問孫太哪個標的還能買？因為都漲升有了一段，位階跟之前不太相同！若會怕，分批進場、定期定額會比較好一些；粉絲團只會也只能分享整理心得和觀察資訊，不會推薦投資人個股或標的喔！
很多人擔心配息只是左手換右手...只能說，真的！右手越來越大隻。
◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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