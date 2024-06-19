首檔月底除息債券ETF 凱基00950B開募

美國聯準會FOMC 6月例會落幕，官員談話雖透露降息信心依然不足，但也沒有人考慮升息。隨著美國聯準會拍板利率連七凍，利率政策「以時間換取空間」的路徑逐漸清晰，凱基投信表示，美國通膨與就業數據反覆，年底前降息一次漸成市場共識，當利率高原期進入後半段，能掌握債息甜頭、也能預先布局降息後債券價格反彈的中天期A級公司債，將是後利率高原期的債市行情投資優選。

統計2010年以來全球A級公司債與美國公債追蹤指數表現，可以發現任意時間點進場投資全球A級公司債，持有一年有78%的機率可獲得正報酬，勝過美國公債的60%，進一步比較報酬率、波動度與風險報酬比，彭博全球A級公司債指數的年化波動度雖略高於彭博美國公債指數，但彭博全球A級公司債指數的年化報酬率3.4%卻可達彭博美國公債指數1.7%的兩倍，彭博全球A級公司債指數的風險報酬比0.58也勝過彭博美國公債指數的0.39。

追蹤指數累積報酬也出現明顯落差，彭博全球A級公司債指數2010年以來累積報酬達61%，大勝彭博美國公債指數的28%，顯示「彭博全球美元A級公司債券指數」-凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(00950B)所追蹤指數，擁有較美國公債優異的報酬率與投資效益。

凱基A級公司債(00950B)預定基金經理人鄭翰紘表示，通膨降溫、市場降息預期上揚都有利債券投資，各類評級債券皆可望受惠。依據歷史經驗，大約在降息前六個月，市場利率將開啟下行趨勢，投資人把握目前殖利率相對高點進場布局。而目前經濟數據穩定，美國景氣衰退疑慮淡化，在市場違約風險不高的情形下，債券信用評級可以偏重中段信評的投資等級債，適度承擔信用風險，以換取利差優勢，能夠更強化收益能力，有利報酬率與投資效率。

鄭翰紘指出，凱基A級公司債(00950B)追蹤指數經過純化再進化的設計後，打造出票息更勝BBB級、報酬優於其他投等債指數、風險報酬比高的A級公司債ETF，截至5月底為止，00950B追蹤指數平均票息率5.41%，平均殖利率5.58%，加上首檔月底除息、月底領息的月月配債券ETF設計，可望搭配其他收益型投資商品，讓現金流規畫更加完整。凱基A級公司債(00950B)6月19日開始募集，發行價15元，可作為把握債市行情的投資優選。