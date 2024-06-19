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投資0050、006208就能無腦進場？理財專家：承擔風險才有報酬、存股也該懂市場

聯合新聞網／ 邏輯投資
投資必定抱有一定的風險。台股示意圖／中央社。
投資必定抱有一定的風險。台股示意圖／中央社。

投資的本質就是承擔「風險」獲得「報酬」，或者說賺錢的本質都是如此，因此「殺頭生意」也有人願意做，這道理應該不難理解。

但正因為投資必須「承擔風險」，我才會一直提醒投資朋友，就算是ETF這類能夠分散風險的投資工具，不論是「指數型」還是「高股息型」的ETF，又或者你要二者兼有也無妨，都不宜用「無腦投資」的觀點去對待。

對於自己參與的市場以及運用的工具一知半解，無疑是危險的，就像你去找工作，你會完全不問工作內容與性質嗎？又或者你要買車，你會只管價格，不管車輛規格與來源嗎？

如果我們已經決定要將大部分的個人資產放在投資工具，例如ETF上，那就該要求自己對於這項工具與潛在風險，做到最基本的理解，而這其實一點也不難，與年齡或性別無關，只要你會買東西，而且購買時會挑選跟比較，那學習與理解ETF真的對你來說一點都不難，只怕你自己從一開始就放棄自己，或只想著把股市當ATM提款，那你不是韭菜，誰才是韭菜呢？

當然不能否認的是，「指數型」ETF例如VT、VOO或0050、006208是最適合一般投資人參與市場的平均工具，「邏輯投資」也一直鼓勵一般投資人去運用這樣的投資工具參與市場，但這跟「無腦投資」是兩回事。

至於某些「高股息」ETF，說真的，投資這類ETF頂多跑不贏大盤，並且是幫主動投資人創造個股波動，如果你覺得被市場其他參與者多吃點豆腐也無妨，還是喜歡這類型的ETF，那也只能尊重你的選擇，但總之還是希望投資人都能充分理解自己投資工具的潛在風險與實際付出的長期成本，特別是你以「存股」自居的話，更該想清楚這些問題。

最後補一句：「我愛存股！」

◎本文內容已獲邏輯投資授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 市值型 理財 高股息

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