00919、00915、00918迎除息潮...績效誰勝？達人：這1檔波動大、適合積極型

6月份高股息死亡之組的對決又來了！凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）及群益台灣精選高息（00919）分別都在5月底公告了預估配息金額，年化殖利率都上看8~10％，競爭真的相當激烈。

殖利率表現這麼好，該選哪一檔才是最好的呢？這個問題從去年開始，稀飯就一直收到私訊。其實，殖利率並非評估一檔ETF是否值得投資的唯一標準。規模、內扣費用、選股方式，甚至是報酬率，都需要列入考量，才能更客觀地選出符合自己標準的投資標的。

稀飯幫你整理了這三檔ETF的完整資料，內容非常豐富，相信看完你會收穫滿滿的！跟稀飯一起了解吧！

基本資料

內扣費用（越低越好）：00915 > 00919 > 00918

規模及受益人數：00919 > 00918 > 00915

最新收盤價：00915 > 00919 > 00918

風險等級：00915 = 00919 > 00918

配息頻率：皆為季配息，於3、6、9、12月除息

󠀠

選股邏輯

00915從上市上櫃股票中，排除創新板股票的市值前300大公司中，經由流動性檢驗、本業獲利能力、賺錢效率及下行風險的指標檢驗後，再根據波動跟股利指標，排序高息、低波動的30檔股票作為成分股，並設有權重限制，於6、12月審核、調整成分股。

00918從上市上櫃股票中，市值前150大公司中，經由流動性檢驗、本業獲利能力篩選，再依序股利率及填息次數，排序30檔具備高股利、高填息的成分股。同樣設有權重限制，並且於6、12月審核、調整成分股。

00919從上市上櫃股票中，市值前300大公司中，經由流動性檢驗、賺錢能力及是否配發股息作為篩選，再根據股利率或預估股利率排序最終30檔高股利率的公司作為成分股。同樣設有權重限制，並且於5、12月審核、調整成分股，比00915、00918提早一個月佈局當年度高股利的公司。

以上是三檔ETF各自的選股方式，接著跟稀飯一起看看，選股後的產業及前十大成分股。

產業分布及前十大持股

三檔ETF經由層層篩選後，屬於電子產業的成分股仍是其主要組成，占比皆有60%以上，其餘金融、傳統產業占約4成。稀飯認為最大的差別在於有沒有航運股，00915並沒有篩選到航運股，而00918、00919都有航運股，如果你認為航運股的風險較高，而比較擔心，這部分就可以作為參考。

再來依序來看他們三檔各自的前十大成分股。

00915的前十大持股依序為（2317）鴻海、（6176）瑞儀、（2891）中信金、（2303）聯電、（1216）統一、（3711）日月光投控、（6121）新普、（3293）鈊象、（2347）聯強及（4915）致伸，前十大持股占比：70.48%。

00918的前十大持股依序為（2603）長榮、（2317）鴻海、（2303）聯電、（3034）聯詠、（2382）廣達、（2891）中信金、（4938）和碩、（6176）瑞儀、（5483）中美晶及（2474）可成，前十大持股占比：64.13%。

00919的前十大持股依序為（聯電）、（2454）聯發科、（2891）中信金、（2603）長榮、（3034）聯詠、（2618）長榮航、（5347）世界、（6239）力成、（5483）中美晶及（6176）瑞儀，前十大持股占比：71.77%。

可見，前十大成分股的權重佔據不少，這十大成分股的影響力可不容忽視。

過往配息表現

三檔ETF皆為季配息，其中00915成立較早，配息次數最多，截至目前共配息6次；其餘00918及00919則各配息5次。

從數據中顯示，00919的配息趨勢屬於穩定成長型，反觀00915和00918的配息較不穩定，時常一次高、一次低。

儘管如此，00915的累積配息並未較少，反而與00919相同，均為2.99元；而00918則以3.12元奪得冠軍。

在填息方面，三檔ETF截至目前皆順利完成填息，其中00915最為迅速，僅花費22.6天完成；00918和00919則分別平均花費28.6天及28.75天完成填息。

未來能否維持高配息呢？00919的收益平準金是三檔中最多的，共1.22元；00918則為0.76元；00915最少，僅0.49元。收益平準金可作為配息來源，因此特別拉出來看。

此外，資本利得同樣可作為配息來源，但需注意股價漲跌將會影響分配的資本利得。因此，這部分需額外觀察。00915的資本利得比00919高出不少，分別為12.44元及10.03元，00918則有9.88元。

股價走勢圖

由於00918較晚成立，故稀飯以918掛牌的時間為基準，去計算3檔ETF的不含息報酬。截至5月31號的收盤價，00915以77.27%獲得績效王的寶座，這樣的優異成績，放眼高股息ETF中，也是佼佼者！00918則以61.22%位居第二，第三名則是00919，55.72%，同樣也很優秀！

高報酬的代價則是波動度更高，可以看到00915短期1個月的年化標準差高上00918、00919不少，意味著持有00915短期需要承受更高的波動，就需要去評估你的風險承受能力囉！

話說如此，績效如此優異，可惜的是3檔成立至今皆沒有遭遇「股市大修正」，所以在「抗跌」能力評估中，是目前無法驗證的。

※免責申明：本文僅為個人觀點與紀錄，並非投資建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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