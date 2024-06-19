00935搞不好明年股價就「奔3」了！ 專家：成分股沒鴻海竟然可以打敗大盤

今年以來，台股權值3王台積電、鴻海、聯發科分別漲了60%、90%、40%，是帶動台股頻頻創新高的最大功臣。

不過這3檔股票最便宜的鴻海也要200塊，台積電接近1000塊，更別提聯發科股價1400塊。於是小股民要參與權值3王的行情，最好的選擇就是市值型或科技類ETF。

今年以來大盤一共漲了26%，這張圖表統計今年以來擊敗大盤的市值與科技ETF，當中不少是股民熟悉的老面孔，像是市值型的0050、科技型的00881，績效的差別，就是取決於權值三王的比重分配。例如00881正是由於持有較多的鴻海，於是今年績效明顯壓過大盤。

不過這份榜單上的一大亮點，是野村台灣新科技（00935），成分股少了漲最多的權值股鴻海，竟然還能擊敗大盤。

這是很有意思的地方，鴻海今年是3王之中漲最多，漲幅近1倍！沒有鴻海的935還能與一票持有鴻海的ETF並駕齊驅，說明它的編製規則確實有點意思。

935的編製規則中，最值得關注的一項是納入「研發費用占營收比」作為選股條件，不要小看這項指標，其實它跟科技股的漲跌有高度關連。

直觀理解也很合理，科技股既然享有較高的「本益比」，為了維持競爭優勢，勢必得投入合理的研發費用。

另外，這項選股條件帶來的另一個好處是幫助935持股避免過度集中在大型權值股，取而代之是另一批同樣具備潛力的科技股，這麼一來也有更好的分散性。

當然我覺得它目前最大的吸引力，還是股價僅僅20出頭，搞不好明年的這個時候回頭看，股價已經要「奔3」了。

所以如果看好科技股後市，想要挑一檔有競爭力、編製規則合理的科技類ETF，我覺得00935算是當前明顯被市場低估，但不失潛力的選擇。

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