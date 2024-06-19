00929、00919、00713將除息！高股息下半年能續熱？專家指2總經數據：走勢看漲

全球股市仍在美國科技業亮眼績效及AI熱潮持續發酵等利多因素帶動下，屢創新高，其中台廠供應鏈受惠AI題材，台股也頻創新高，然而對許多投資人來說，現在最重要的問題應該是到底該選擇甚麼ETF，以及台股兩萬兩千點之上，下半年還有行情可以期待嗎？今天我們就來一一解讀變化吧。

近年國內ETF快速成長，2018年底規模僅7446億元（國內股票型ETF為1071億元），至今年4月底已達4.78兆元（國內股票型ETF為1.92兆元），整體ETF規模過去5年間成長逾5倍，其中，國內股票型ETF成長更高達1688%，遠超過台股同期間市值成長率120%。

尤其在00940掀起全台指數股票型基金（ETF）熱潮後，全台投資人對於ETF的接受度正在快速提高，未來ETF對股市影響力勢將提高。而講到ETF，近期最重要的肯定是6月的高股息ETF除息與股利大戲。

從上表我們可以簡單看出，六月接下來的6檔高股息ETF不乏規模較大的ETF，例如00919與00929等等，儘管加權指數屢創歷史新高，ETF族群同步大放異彩，但這些高股息ETF的表現仍然相當亮眼，許多ETF在大盤指數大漲20%以上時，仍能保有年內漲幅大於10%、年化配息超過8%的水準，標準的賺了股利也賺了價差。

上半年的ETF行情是否能繼續期待下半年呢？主要看以下兩大重點...

ETF行情是否能持續到下半年？

對一般投資人來說，看到美股與台股漲勢如此犀利，想必都是憂喜參半的心情，喜是股市大漲資產變多，憂是漲這麼多真的不會回檔嗎？

其實投資人不用這麼擔心，許多時候技術面的變化不是做投資該去關注的狀態，主要還是回歸到基本面與總體經濟變化上去做判斷即可。

尤其透過上圖我們可以知道，當時序進入下半年，同時又是美國選舉年時，標普五百（美國大盤）的走勢變化是很有趣的，先看黑線部分是不管總統第幾次任期的標普五百大選年平均走勢，可以發現選舉年在4~5月之間整體走勢都是偏向震盪盤的狀況。

然而不管是黑線的選舉年平均值，或是第一季股市大漲（綠線）的平均值，在6月以後通常都會偏向震盪盤堅走高的走勢，尤其在選舉的不確定性消除後，走勢將會更加乾脆。所以不用因為年初已經有大幅度的上漲而感到恐慌。

而搭配總經來看，在經歷上周美國CPI與聯準會會議的洗禮後，本周還有數個國家的利率會議將要招開，包含英國、澳洲、瑞士，目前市場預期相關先進國家將保持利率不變，而透過上圖投資人可以明白，目前大約全球44%的央行已啟動降息，與升息比率逐漸拉近，如今我們或許可以這麼說「降息之路已經開始」，這個步伐將會逐漸展開，只是誰先誰後，用甚麼姿態進入降息而已，而利率是地心引力，當降息展開，股市若能有基本面支撐，則將迎來更好的繁榮週期。

若考慮到下半年寬鬆的金融環境，投資人仍能透過ETF投資，進行一部份的資產配置，分散風險又能參與市場。

而在確認完趨勢的變化後，對投資人來說最重要的還是選股的想法，而要選出能夠跟上大盤漲勢的個股其實並不容易，這點還是需要依靠ETF的幫助會讓投資更加簡單，尤其是高股息若能做到價差與股利的雙軌成長那就更好。

原文出處：6檔 ETF 00929、00919除息：ETF高股息能延續嗎？注意這兩點！

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