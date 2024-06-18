海外股票ETF 買氣燒

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
美股科技巨頭股價不斷創高，吸引不少投資人透過海外股票ETF搶搭長線多頭列車。 路透
美股科技巨頭股價不斷創高，吸引不少投資人透過海外股票ETF搶搭長線多頭列車。 路透

美股科技巨頭股價不斷創高，吸引不少投資人透過海外股票ETF搶搭長線多頭列車。5月定期定額戶數統計顯示，共有五檔海外股票ETF入榜，分別為元大S&P 500、統一FANG+、富邦越南、國泰智能電動車以及富邦NASDAQ都有超過8,000戶定期定額。

觀察存股族最愛的五檔海外股票ETF定期定額交易戶數表現，今年以來統一FANG+成長92.9%最高、富邦NASDAQ和元大S&P 500也分別成長36.3%和28.5%。

五檔海外股票ETF定期定額報酬率、交易戶數排行
五檔海外股票ETF定期定額報酬率、交易戶數排行

根據晨星統計至5月底，五檔海外ETF中定期定額一年報酬率以統一FANG+的26.9%最佳、國泰智能電動車也有超過兩成的報酬率。若拉長時間來看，即使歷經疫情空頭年，統一FANG+定期定額五年的報酬率仍翻倍，遙遙領先群雄。富邦NASDAQ則有68.4%、元大S&P 500累計達53.2%。

元大投信指出，據FactSet預估，S&P 500指數於2024、2025年每股純益（EPS）年增率上修至11.1%、13.9%，是繼2021年疫情後再度重返雙位數增長；同時，近八成S&P 500企業第1季EPS優於預期。

歷史經驗顯示，在維持高利率到正式降息這段期間，股市並不會反映經濟基本面潛在疑慮，而會持續反映利率持平與企業獲利上修所帶動的行情。整體而言，美國經濟仍十分強勁，主要原因於AI應用需求明確，美股五大AI企業（NVIDIA、Alphabet、Amazon、Meta、Microsoft）成為S&P 500盈餘正成長主要驅動力，在基本面支持下，指數有機會持續挑戰新高。

投資專家表示，據FactSet統計，華爾街分析師預料標普500指數成分企業第2季獲利比去年同期成長9%，這將是2022年第1季以來最大成長。科技巨擘競相斥資投入AI的軍備競賽，包括AI晶片王NVIDIA、雲端王亞馬遜、市值王微軟、網通晶片王博通、蘋果導入AI等長線多頭向上的趨勢不容忽視。

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