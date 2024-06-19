「00915狂漲」他問：是嗑了啥？網曝關鍵是鴻海：有望超越00713

凱基優選高股息30（00915）17日公告6月實際配息金額，每單位配息金額從原先的0.58元大幅調高至0.72元，調升幅度約24.13%，帶動今年第2季配息金額持平於今年第1季，同為最高金額。PTT網友好奇「00915到底嗑了什麼？」有網友解釋，「不是就成分股最大鴻海」，有人預言00915將是「超越00713的新一代ETF」。

法人觀察，00915能次次精準填息，突出的股價動能功不可沒，績效表現就是最佳證明，統計00915今年以來累積漲幅達27.96%，不僅高居高股息ETF之冠，更是唯一贏過大盤漲幅26.20%的高股息ETF。好表現不是只有今年有，00915自2022年8月9日上市以來，不到兩年時間股價已經上漲86%，加上配發股息股價總報酬更是已經累積上漲107%，繳出翻倍成長。

一名網友在PTT轉貼新聞問「00915到底嗑了什麼？」其他人則留言「這檔去看持股不是超級飆股，但是真的都選的不錯」、「不是就成分股最大鴻海」、「規模小比較好拉吧」、「不要再廣告了，低調」、「說規模小好拉的是把ETF當個股在買嗎」、「應該說是30支成分股，如果有幾檔大漲就會拉的比較高」。

還有人說「真的是猛，低調」、「押寶到鴻海，畢竟其他高股息有鴻海的不多」、「超越00713的新一代ETF」、「這期間一堆etf吃豆腐也在嗨」、「到現在資訊那麼發達了，還有人在講說etf規模小好拉？真的是無知到把ETF當個股在看」、「因為權重最多是鴻海，所以目前最強不意外」。