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00936陷貼息窘境！網曝「關鍵原因」：它不是填息問題

聯合新聞網／ 綜合報導
台股不斷創高。台股示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股不斷創高。台股示意圖。圖／聯合報系資料庫

台股指數連6個交易日創高，ETF卻表現不佳，台新永續高息中小（00936）18日除息，本次配息金額0.25元創新高，卻未受惠台股創高加持，反而陷入貼息窘境，開盤半小時跌幅超過1%。PTT網友分析，主因是溢價太多，不如先賣掉持股再買進，才會賺錢。有人笑稱「00940瑟瑟發抖」。

台新永續高息中小ETF（00936）是唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，本次每單位配息金額從前次的0.16元進一步拉升至0.25元，配息金額再創新高，並無動用平準金配發。

一名網友在PTT發文轉貼00936陷入貼息窘境的新聞，他表示「不意外」，畢竟近一週股價都漲破5%，上週四甚至有券商全屏幕廣播借券，他說「ETF被玩到不參加除息直接賺價差比較好，快笑死，不過拉到一堆人進來 00936這波也算成功了」。

其他人則留言「溢價這麼多」、「就溢價太多應該先出掉再補，不看淨值啊」、「我覺得淨值有看歸有看，但還是買爆」、「先賺一波了，等回到淨值再買就好了」、「初級市場打開就是會回歸淨值」、「00940瑟瑟發抖」、「它不是填息問題是溢價問題，溢價7趴當然除完直接往下走」、「對法人來講折溢價套利根本無腦賺」、「940現在都還是折價，713反而溢價比較嚴重」。

還有人留言「936事件是沒有平準金才導致這麼慘，平準金很重要」、「折溢價超過0.5%以上扣除交易成本就有套利空間」、「買存股用的配息etf天天在想怎麼虧了1%、2%的直接去定存好嗎，沒搞懂就撒錢進來活該當韭菜」。

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台股指數連6個交易日創高，ETF卻表現不佳，台新永續高息中小（00936）18日除息，本次配息金額0.25元創新高，卻未受惠台股創高加持，反而陷入貼息窘境，開盤半小時跌幅超過1%。PTT網友分析，主因是溢價太多，不如先賣掉持股再買進，才會賺錢。有人笑稱「00940瑟瑟發抖」。

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