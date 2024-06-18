00929、00713、00915、00919、債券ETF六月除息一次看！繳稅級距 最高差異8萬元

想了解ETF實際配發的金額及預估股利組成，不同所得稅級距要在乎的組成可是完全不一樣的，最高可能損失8萬元的機會。

不過這次大家除息時間落差好大，好多家都還沒有公告，但除息日將近，稀飯先幫大家整理已經公告的ETF，後續會在FB粉絲專頁陸續補上內容。

高股利所得占比

復華富時不動產（00712），91.95%來自股利所得，8.05%為收益平準金。

高已實現資本利得占比

國泰全球品牌50（00916），95.45%來自資本利得，4.48%為股利所得，其餘0.07%為利息所得。

台新永續高息中小（00936），92.68%來自資本利得，7.12%為股利所得，其餘0.2%為利息所得。

凱基優選高股息30（00915），90%來自資本利得，其餘10%為股利所得。

中信綠能及電動車（00896），86.2%來自資本利得，12%為股利所得，其餘1.8%為其他所得。

※免責申明：本文僅為個人觀點與紀錄，並非投資建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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