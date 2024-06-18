台積電一度站上950帶動 00940今日股價10.14再創新高

台積電今日盤中一度站上950元新高點，帶動供應鏈族群股價大漲，亦使高股息ETF（指數型股票基金）00940以每股10.14元的收盤價，再創成立以來新高價位。

00940來到新高價位，也牽動發行00940的金控母集團元大金股價也大漲。法人指出，除了大盤指數大漲260點帶動龍頭券商元大金股價上攻，00940現在也成為元大金重要的利多題材。

00940上周站上發行價之後，不但參加IPO的投資人全部解套，還有更多新買盤進場，其中三大法人也連手買超。據證交所昨日盤後公布數據，儘管三大法人整個股市賣超141.27億，卻反手大買00940逾11萬5千多張。

00940獲得三大法人買超量，也超過其他高股息ETF。據證交所公布統計，在外資法人買超前十大ETF的名單中，有4檔台股高股息ETF，分別為00940（元大台灣價值高息）和00939（統一台灣高息動能）、00900（富邦特選高股息30）、00932（兆豐永續高息等權），其中00940獲三大法人買超最多，逾11萬5千張，居次的00939，則獲買超逾1萬7千張。

00940目前總規模近1900億元，除了新買方上車，00940舊投資人大多仍繼續持有，根據元大投信官網公告，截至6月14日止，受益人數大約近97萬人，亦即價格回到發行價時，只有1萬多人選擇出場，顯示很多當初參加IPO的投資者即使解套也未賣。

據了解，在這波00940價格大漲的過程中，貢獻00940 ETF一路上攻的重要成分股，包括聯發科、聯電、和碩、廣達、新日興等個股，其中，聯發科、聯電、和碩這些個股貢獻尤大，聯發科貢獻度更超過2成，今日聯發科大漲25元，也成為00940上攻的重要動能引擎。