00940終於解套...配得出高息？達人分析：換股後績效贏0056、股息看1點

00940終於回到發行價10元之上，當初還沒上市，就因為募集了1700億元而締造旋風，更是被網路黑出名，所有買的人都被笑稱韭菜，沒想到現在已經解套。

那你還在車上嗎？還是已經出清了呢？00940真的有那麼糟嗎？

以下為影音內容

00940於6月13日重返發行價，期間最高觸及10.06元，截至6月14日收盤為10.03元，上市就破發的00940，期間曾跌至9.26元，站回發行價後，不少投資人瞬間解套。

00940於5月時經歷成分股大換股，刪除統一、中碳、光陽科等21檔、新增三陽工業、華碩、國產等21檔個股，剩下的29檔保留股中有11檔權重調降，其中又以長榮調降最多。

總體來看，電子類股減少、金融類股增加，整體持股本益比下降，調整後指數本益比約為15倍、低於大盤的23倍；代表資金效率的ROE則調高至13.3%，高於大盤的9.6%。

其換股邏輯來自於「巴菲特的價值投資精神」，將目前本益比相對便宜的個股納入，也就是買入被低估的優質企業。

換股後績效如何？

00940成分股調整於5月20日生效，從此開始推後1個月的時間至6月14日來看，00940績效排名往上推進，甚至贏過0056。

00940即將於7月迎來首次配息，有辦法配出高息嗎？

以00940的可收益分配來自於「現金股利、股票股利、收益平準金、資本利得」，以網站的公開淨值組成觀察，「收益平準金」是可以直接拿出來配發的，「資本利得」要帳面有賺錢才會加碼，若評價前淨值為10，但資本利得為負，收益平準金全拿出來配發，那殖利率不到5%。

若是資本利得為正，加碼配0.03以上的話，才會有8%以上的高息。

以6月14日收盤來看，淨值為10.09，市價10.03，顯示出折價。

總結

00940上市2.5個月以來，終於回到發行價10元之上，就績效上來看，表現確實不好，換股後也差強人意。

再過1個多月，00940就迎來第1次配息，若股價之後能夠緩步上揚，就有可能配出至少8%以上的高息；若又再度破發，那高息的機率就會降低，但不至於會配不出股息。

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