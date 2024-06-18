存00878達到200張…「張數才是關鍵」！ 專家提5方法：先集中火力買一檔

想分享這個主題，主要還是因為私訊曾收到過

所以我想分享當初我的存股方法，讓開始起步的寶寶們可以一起打造股息現金流，儲存自己的底氣。

「千里之行始於足下」，踏出第一步是最困難的！

好比腳踏車的起步，必須花很大的力氣踩踏板，但一旦輪子開始轉動，你要做的只是「保持正確的方向」！

接下來的5個重點，照著做一定能成功：

1.不要讓輪子停下來

開始存股的寶寶，切忌「三天打魚，兩天曬網」，每個月的收入先減掉存股的支出，才是可以分配的金額。

一開始會有點辛苦，但幾個月之後，一切變得理所當然，彷彿挪去存股的那部分收入根本不存在。

2.獎金也要記得存股

「存股新手村」的入村須知，一定有一條「定期定額」，這是前一頁「不要讓輪子停下來」的好辦法，但如果收入變多了呢？

答案是「務必上調存股金額」

就算是一次性的獎金也是，但瑞奇媽沒這麼嚴苛，分配一點犒賞自己的辛苦絕對沒問題。

3.先專注一隻標的

買哪一張好，瑞奇媽無法為你做決定，但先集中火力買一隻！

坊間關於如何選股的書真的太多，大家稍微做一下功課一定會有答案，且每個人財力不同，有人設定一年只買5張，但標的是006208，所以請評估自己的能力來做規劃，

瑞奇媽自己是從00878開始的。

4.設定好目標！實現它！

第一年的目標請設定一個「有一點點痛苦的張數」，並請努力、努力的達成目標。

一開始一定有很多的自我懷疑，如果設定一年要存10張00878，就請專注目標，然後堅定地朝它奔去！

所以我要很霸道的說：「一旦設立一年幾張，請毫無保留的去努力」，或許必須放棄幾次聚餐、美甲或年度出國旅遊，但存股第一年，請你「務必達標」。

5.股息務必再投入

股息打造了你原本沒有的現金流「因為你原本沒有，所以你現在也不需要用它」。

追蹤我的寶寶們，大都是35歲以下還在職場上奔跑著，有正職收入，所以股息請先不要領出來花掉，務必「讓股息再投入，讓股息幫你買資產」。

一年N張達成後，然後呢？

「然後你就會上癮了！」

對！瑞奇媽先把你拐進來，等一年後看到達標成績單後，每年的目標設立就開始令人期待了。

譬如一年10張、兩年22張、三年35張、四年50張開始滾下去，「持續買進」和「股息再投入」這兩招是累積張數的關鍵。

本小利大，利不大；本大利小，利不小

瑞奇媽的同事在2020股災時，以300多元的甜甜價入手台積電，這一陣子台積點飆漲，漲幅超過100%。

但是他只買了一次100股，然後就再也沒有買入了，這跟張數的概念一樣，1張的股息或許無感，但10張、20張、甚至100張，就非常非常有感覺了。

最後瑞奇媽想說

我的存股也是一點點的累積起來，雖然在50幾張的時候開始運用槓桿衝了一波張數，但沒有前面的累積，又怎麼有槓桿的籌碼？

「壯大一隻標的再養下一隻」是我一直在用的方法」

因為

張數絕對是關鍵！

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