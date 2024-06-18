00944站回15元之上…下步觀察配息！ 專家：「互補及補強」很適合搭其他ETF

強勢高息股（00944）順利站回發行價 下一步要開始觀察配息

受惠於近期AI題材，前幾日許多粉絲陸續報佳音，跟孫太分享台股漲升讓許多ETF淨值重新回到發行價以上，可見目前市場信心逐漸回穩。

來談談這幾日許多粉絲關注的00944，跟一般高股息不同的方式在於其強調「全天候鎖定高息強勢股」的選股投資模式，不分淡旺季，月配息，有收益平準金制度，同時也是台灣少數推出以「動能」為主的ETF。

00944從5月9日上市推出以來，在歷經了一個月的沉潛期後，終於又站回了發行價15元，目前規模接近30億，受益人數約2.3萬人，規模和受益人數都逐漸增加，由此可見，只要表現亮眼，自然會吸引投資人的目光！

以目前的狀態來說，00944順利站上15元之後，籌碼將陸續轉變成為支撐的力量，再者月底00944即將進行收益評估，7月開始就進行第一次除息（預估下個月開始除息，8月就能開始領息）緊接著因為是月配息ETF的緣故，每個月都開始能進行除息與領息，只要00944的「動能表現」+「配息表現」能穩定的話，相信就會有越來越多人投以關注的目光。

而以00944的搭配性來說，若粉絲到野村的官網觀看，可以發現00944的成分股與多數知名的高股息ETF成分股重疊度很低，因此做為「互補性」和「補強性」來說，00944是一檔很適切的月配高息ETF。

最後，00944的選股邏輯是以「趨勢動能」x「高股息」為主要訴求的ETF，成分股必須符合「市值夠大」+「有賺錢」+「有配現金股息」+「落實ESG」，再利用股利指標和動能指標計算綜合分數，將分數前50高的標的獲選，最後再以綜合分數計算成分股權重（單一成分股權重上限不得超過10%）。

用這樣選股邏輯篩選出來的成分股訴求是「穩定」+「高息」以及「具備動能」的成長股，目的在打造不分除權息淡旺季都能獲利的高息強勢股，進而期許達到股息+價差都獲利的目的！

而前一陣子雖然台股創新高，但大多是以台積電為主的「半導體族群」在漲，其他族群反而有修正的狀態，因此00944在此狀態下還能持續在14.X元附近遊走，也算相對強勢，而在目前站上15元發行價之後，後續要觀察的就是其「配息能力」與「淨值表現」！

畢竟，一檔ETF設計邏輯設計的再好，也必須要呈現出來結果相符才可以！因此孫太期許00944能帶給投資人更多亮眼的成績！期許將來的好表現~以上資訊提供給有需求的投資人參考。

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