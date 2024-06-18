快訊

內科突停電搶修 民眾聯想黃仁勳擔憂：半導體需足夠電力

罷免密碼／國會改革引爆仇恨戰綠未必得利 提罷高金恐先引火自焚

漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

00944站回15元之上…下步觀察配息！ 專家：「互補及補強」很適合搭其他ETF

聯合新聞網／ 孫太
台股。 (聯合報系資料庫)
台股。 (聯合報系資料庫)

強勢高息股（00944）順利站回發行價 下一步要開始觀察配息

受惠於近期AI題材，前幾日許多粉絲陸續報佳音，跟孫太分享台股漲升讓許多ETF淨值重新回到發行價以上，可見目前市場信心逐漸回穩。

來談談這幾日許多粉絲關注的00944，跟一般高股息不同的方式在於其強調「全天候鎖定高息強勢股」的選股投資模式，不分淡旺季，月配息，有收益平準金制度，同時也是台灣少數推出以「動能」為主的ETF。

00944從5月9日上市推出以來，在歷經了一個月的沉潛期後，終於又站回了發行價15元，目前規模接近30億，受益人數約2.3萬人，規模和受益人數都逐漸增加，由此可見，只要表現亮眼，自然會吸引投資人的目光！

以目前的狀態來說，00944順利站上15元之後，籌碼將陸續轉變成為支撐的力量，再者月底00944即將進行收益評估，7月開始就進行第一次除息（預估下個月開始除息，8月就能開始領息）緊接著因為是月配息ETF的緣故，每個月都開始能進行除息與領息，只要00944的「動能表現」+「配息表現」能穩定的話，相信就會有越來越多人投以關注的目光。

而以00944的搭配性來說，若粉絲到野村的官網觀看，可以發現00944的成分股與多數知名的高股息ETF成分股重疊度很低，因此做為「互補性」和「補強性」來說，00944是一檔很適切的月配高息ETF。

最後，00944的選股邏輯是以「趨勢動能」x「高股息」為主要訴求的ETF，成分股必須符合「市值夠大」+「有賺錢」+「有配現金股息」+「落實ESG」，再利用股利指標和動能指標計算綜合分數，將分數前50高的標的獲選，最後再以綜合分數計算成分股權重（單一成分股權重上限不得超過10%）。

用這樣選股邏輯篩選出來的成分股訴求是「穩定」+「高息」以及「具備動能」的成長股，目的在打造不分除權息淡旺季都能獲利的高息強勢股，進而期許達到股息+價差都獲利的目的！

而前一陣子雖然台股創新高，但大多是以台積電為主的「半導體族群」在漲，其他族群反而有修正的狀態，因此00944在此狀態下還能持續在14.X元附近遊走，也算相對強勢，而在目前站上15元發行價之後，後續要觀察的就是其「配息能力」與「淨值表現」！

畢竟，一檔ETF設計邏輯設計的再好，也必須要呈現出來結果相符才可以！因此孫太期許00944能帶給投資人更多亮眼的成績！期許將來的好表現~以上資訊提供給有需求的投資人參考。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00944野村台灣趨勢動能高股息 ETF 半導體 台積電 成分股 收益平準金 月配息 選股邏輯

延伸閱讀

7月底後每月買進中信金、富邦金、國泰金、元大金加總6張！ 肥羊：現在買股賠錢機率50％

00940散戶下車法人卻大買因為相信「台灣價值」？ 專家：居然出現折價！

00915超車0056、00878、00919、00929成績效王！專家：與大黑馬00713類似

00946搭上AI熱！個股不敢追、轉戰ETF...達人看好「股價股息都吃」：別漲太快

相關新聞

00940終於解套...配得出高息？達人分析：換股後績效贏0056、股息看1點

00940終於回到發行價10元之上，當初還沒上市，就因為募集了1700億元而締造旋風，更是被網路黑出名，所有買的人都被笑稱韭菜，沒想到現在已經解套。 那你還在車上嗎？還是已經出清了呢？00940真的有那麼糟嗎？

00944站回15元之上…下步觀察配息！ 專家：「互補及補強」很適合搭其他ETF

00944從5月9日上市推出以來，在歷經了一個月的沉潛期後，終於又站回了發行價15元，目前規模接近30億，受益人數約2.3萬人，規模和受益人數都逐漸增加，由此可見，只要表現亮眼，自然會吸引投資人的目光！

00946搭上AI熱！個股不敢追、轉戰ETF...達人看好「股價股息都吃」：別漲太快

AI題材持續發燙，2024年COMPUTEX展有多位科技大咖陸續外訪台灣，NVIDIA輝達黃仁勳、AMD超微蘇姿丰、Supermicro（美超微）梁見後等科技巨擘旋風式訪台，也讓台股繼續激情演出。

00915超車0056、00878、00919、00929成績效王！專家：與大黑馬00713類似

2023年高股息ETF績效王，2024年同樣暫居No.1，可說上市以來稱霸高股息圈，他不是高股息始祖元大高股息（0056），不是國民ETF國泰永續高股息（00878），不是高殖利率的群益台灣精選高息（00919），不是月月配的復華台灣科技優息（00929），不是上一代黑馬元大台灣高息低波（00713），他是凱基優選高股息30（00915）。

這檔ETF有黃仁勳地圖加持、擁AI軍火庫 挑戰連五創新高

台股今年以來漲翻天，截至5月底已大漲18.09%，據投信投顧公會數據，今年以來領先大盤的台股原型ETF有17檔，多為「高...

主動式ETF 明年初問世

隨著ETF市場近年來的蓬勃發展，「主動式ETF」成為關注重點，金管會證期局長張振山昨（17）日指出，目前有15家業者有意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。