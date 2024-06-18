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00946搭上AI熱！個股不敢追、轉戰ETF...達人看好「股價股息都吃」：別漲太快

聯合新聞網／ 郭莉芳理財講堂
00946搭上AI題材熱潮。台股示意圖／聯合報系資料照片
00946搭上AI題材熱潮。台股示意圖／聯合報系資料照片

AI題材持續發燙，2024年COMPUTEX展有多位科技大咖陸續外訪台灣，NVIDIA輝達黃仁勳、AMD超微蘇姿丰、Supermicro（美超微）梁見後等科技巨擘旋風式訪台，也讓台股繼續激情演出。

根據金管會的統計，今年前五個月外資累計淨匯入256.4億美元，約折合新台幣8,312億元，這其中有近46%的資金是5月淨匯入的，換算成台幣約3,800億元，創史上第一大淨匯入量。

這顯示了外資也十分看好台股AI熱潮。

這樣的熱潮，我怎麼能置身事外呢？不過，眼看這些AI概念股的股價早已看不到車尾燈，「現在還能追嗎？」你是不是也跟我有一樣的疑惑？

現階段，我是不敢追個股，但又想要搭AI順風車，所以，我選擇的是高科技的ETF，前一陣子才募集發行的群益科技高息成長（00946），在募集期間就吸引了我的目光，為什麼呢？

因為這檔ETF直接catch到兩個關鍵字「科技」、「高息」

ETF有多夯，不用我多說，但是要在台股上兩萬點的現在，殺出一條血路，新發行的ETF能夠有本事未來配得出滿意的股息，還要能有不錯的淨值表現空間。

我認為，鎖定現在正夯的科技產業，比較有機會兩邊都吃得到。

不過4月底我先忍住，因為4月台股逆風，導致當時剛發行的高股息ETF都呈現破發（破發行價），之前一窩蜂搶購，讓多少投資人套到現在。我還是暫時觀望先，果然，00946一上市也加入破發俱樂部了。正好，給了我撿便宜的好機會，所以，我在淨值9.92元上下，陸續買進，原本期待它可以跌更多，沒想到最低跌到9.87元，它就跌不下去了，然後在5月16日回到淨值10元後，當我還在猶豫是不是該等它跌到9.5元以下再買一些時，它就一路往上了。

為什麼會對00946有興趣？

因為它是國內第一檔納入外資認同度的ETF，換句話說，它會選擇外資長期看好的科技公司投資；再來，只能說過往投資00919的經驗很美好，依照過往00919配息紀錄，群益配的息也沒有讓我失望過，所以同理可證，同一家公司出品的，應該未來配息的可期望空間也不小。

再加上，我認真研究了一下00946的選股邏輯，它是強調選擇高外資佔比的公司，等於是站在外資巨人的肩膀上，台灣的護國神山，外資佔比也很高，我看了資料，過去不管1年、3年、5年，外資佔比高的個股表現，相比外資佔比低的個股，股價平均表現都來的高。

此外，過去五年截至今年5月31日，00946所追蹤的特選臺灣科技高息成長指數，也繳出超過300%的期間報酬。

對於想追求報酬空間，又想兼顧現金流的投資人，的確是個值得考慮的標的。

現階段台股指數攀高，市場不斷有人喊出居高思危的提醒，若想降低風險，卻又不想錯過AI狂潮的話，佈局ETF，既可分散持股風險，又可掌握科技成長契機，怎麼看，都覺得是不錯的選擇，希望00946股價不要漲太快，才能讓大家有機會慢慢買入、打造每月現金流。

※警語: 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。過去績效不代表未來收益之保證，亦不代表本基金淨值走勢及績效。※

◎本文內容已獲郭莉芳理財講堂授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00946群益科技高息成長 AI ETF 外資 高股息

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