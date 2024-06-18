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00915超車0056、00878、00919、00929成績效王！專家：與大黑馬00713類似

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
00915是高股息ETF中的黑馬。中央社
00915是高股息ETF中的黑馬。中央社

2023年高股息ETF績效王，2024年同樣暫居No.1，可說上市以來稱霸高股息圈，他不是高股息始祖元大高股息（0056），不是國民ETF國泰永續高股息（00878），不是高殖利率的群益台灣精選高息（00919），不是月月配的復華台灣科技優息（00929），不是上一代黑馬元大台灣高息低波（00713），他是凱基優選高股息30（00915）。

以下為影音內容

凱基優選高股息30（00915）

成立時間：2022年8月1日

上市時間：2022年8月9日

發行價格：15元

追蹤指數：台灣多因子優選高股息30指數

每年6月、12月進行成分股審核與調整，1年配息4次，3月、6月、9月、12月。

指數是台灣上市上櫃市值前300大公司為母體，經流動性檢驗，獲利能力、品質指標和下行風險篩選，以規模為優先，綜合考量低波因子及股利因子表現，再以自由流動市值結合股利因子配置成分股權重，單一產業權重上限15%（金融業以外）、個股權重上限8%。

雖然00915經理費算是便宜，不過直到去年9月規模才破50億元，2023年全年總費用高達1.22%，算是有點高，與主打高股息＋低波動的00713有些類似。

1、報酬率稱霸高股息

00915是2023年、2024年高股息ETF的績效雙冠王，市場上高股息ETF百家爭鳴，而00915於2023年交出60.92%的報酬率，就算與國內所有股票型ETF相比，也只輸給00733。

2024年雖然才過半，不過00915依然在高股息圈中暫時稱王，報酬率達20.86%。

對照2023年、2024年高股息績效TOP6，有4檔重複上榜，分別為00915、00918、00919、00713。

想比久一點的數據，可以觀察其所追蹤的指數成績，以上述4檔加上0056、大盤指數對照，由於每檔指數出生時間不一，統一以最晚發佈的「特選台灣優利高填息30指數」時間起算。

從2022年6月6日至2024年6月7日，00915（追蹤指數）以199.64%的報酬率排第一，第二為00918（追蹤指數）的181.16%，第三是00713（追蹤指數）的160.26%，0056（追蹤指數）以156.50%排第四，00919（追蹤指數）的155.77%排第五，最後則是加權報酬指數（大盤含息）143.15%。

上述指數表現，ETF在運作上會有各種開銷，股票買賣也導致指數偏離，不會100%複製；而00915成立以來截至2024年5月31日為止，報酬率達97.69%，不到2年時間幾乎翻倍漲，換算年化報酬率大約也有46%，絕對算是「大黑馬」。

不過因為成立時間短，所以也不一定往後成績都如此瘋狂。

2、很高的殖利率

以00915上市後6次收益分配來看，整體而言有優異績效當後盾，配息上也很不錯，只是每次的起伏較大，台灣存股族更偏愛「穩定型」，也就是有調控讓每次分配金額差不多，或是循序漸進增高，不過這單純是投信策略選擇不同，無謂對錯。

3、低調崛起的黑馬

與過去的00713類似，儘管交出傲人成績，但在高股息ETF圈中人氣頂多算是中段班。

不過最近一年00915熱度攀升，2023年5月底規模15.1億元、股東數約1萬人，其規模與受益人於2023年9月、2024年3月，因為配息所以有2次大幅躍升，這2次換算年化殖利率都有11%以上，難怪存股族瘋狂買進。

截至今年6月7日，00915受益人數達82115人、規模156億元，2項指標在22檔高股息中都排名第10，算是站穩腳跟。

4、00915特別在哪？　

00915主打的多因子策略指標特色可以簡化為３部分：高股息、高品質、低波動。

高股息：股息要全方面考量，所以會看過去３年的平均現金股利殖利率、最近１年現金股利殖利率、過去４季盈餘總和乘上最近３年平均現金股利發放率來估算。

高品質：重視企業獲利能力與競爭力，最近４季營業總和要為正、且股東權益報酬率高。

低波動：有些公司是一時賺錢，殖利率高但之後一路向下，等於賺了股息賠了價差。產業循環高點的個股通常波動很大，低波動可以避免踩雷。此外00915納入下行風險指標，就算無法避開初段跌，也能避開主段跌。

◎本文內容已獲懶錢包 Lazy Wallet授權，未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00915凱基優選高股息30 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF ETF 高股息

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